Симферополь, 28 августа, 2017, 19:01 — ИА Регнум. На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги работы проекта «За честные закупки» за четыре года и рассказали о новых направлениях деятельности. По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетта, за четыре года работы проекта активисты отменили и устранили нарушения более чем в 870 закупках на общую сумму 249 млрд руб. За все время к работе проекта подключились более 8 тыс. активистов со всей страны.

Форумтаврида.рф Участники Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида»

Он отметил, что месяц назад проект начал работу по пяти новым направлениям: социальная справедливость, проблемы качества питания в образовательных учреждениях, «строительные полуфабрикаты», мониторинг незаконных действий управляющих организаций, контроль за доведением субсидий при чрезвычайных ситуациях до людей.

«Новые направления не о цифрах, а о людях. Мы будем отталкиваться от несправедливых ситуаций и разбираться, почему выделенные средства не удовлетворяют потребности людей. Это основная концепция новых направлений проекта», — подчеркнул Антон Гетта.

Также он сообщил о том, что Народный фронт в скором времени проведет в регионах страны антикоррупционные форумы, которые пройдут до февраля 2018 года.

«Там более детально и более подробно будем говорить о проблемных случаях в сфере госзакупок в ваших регионах», — подчеркнул Антон Гетта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 по 31 августа Общероссийский народный фронт проводит смену для молодых журналистов на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму.

В работе смены принимают участие более 300 человек: молодые журналисты, блогеры из всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы.

Читайте ранее на эту тему: Начала работу смена ОНФ для молодых журналистов на форуме «Таврида» в Крыму