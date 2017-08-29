Москва, 29 августа, 2017, 09:35 — ИА Регнум. К празднику Курбан-байрам 1 сентября радикальные исламисты готовят провокации среди верующих, считает член экспертного совета комиссии по безопасности Мосгордумы Дмитрий Ефимов. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM опрошенные эксперты, любое массовое мероприятие представляет повышенный интерес для различных террористических организаций, однако в Москве приняты все меры безопасности, чтобы не допустить подобных актов при проведении торжества. Также, по их словам, столичными властями всегда предусматривались меры, чтобы не допустить теракта с применением автомобиля. Помимо усиления охраны, необходимо также правильно организовать приход и уход верующих, чтобы не было паники и давки.

Евгений Федорец ИА Красная Весна Сотрудники полиции

«Инцидент в Лондоне и ножевой акт в Брюсселе не связаны между собой. Это инициативные темы, однако они показывают базовый тренд: к празднику Курбан-байрам 1 сентября радикальные исламисты готовят провокации среди верующих. Москва готова к этому, мэр Собянин информирован, и по линиям УВД и УФСБ предпринимаются конкретные меры», — заявил Дмитрий Ефимов, проводя параллели с недавними терактами в столицах стран Евросоюза.

По словам подполковника запаса, члена ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрея Попова, массовые мероприятия всегда являются одним из объектов террористической угрозы, но в данном случае, учитывая, что это именно мусульманский праздник, будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению безопасности. В том числе проведён ряд встреч с представителями мусульманских общин, диаспор, которые принимают участие в организации.

«Главное, что представляет опасность, это, конечно, чтобы не было паники в случае непредвиденных обстоятельств, но, учитывая, что праздник будут посещать, исходя из традиций, мусульманские мужчины, паника будет с меньшей вероятностью», — считает Попов.

Он отметил, что во всех подразделениях, которые связаны с направлением по борьбе с терроризмом, есть аналитические группы, куда поступает информация обо всех терактах и других происшествиях, события анализируются, и вырабатываются новые рекомендации и новые схемы для того, чтобы снизить вероятность теракта. Что касается угроз терактов с применением автомобилей-грузовиков, то меры предосторожности уже приняты, в частности, во время большого строительного ремонта, который сейчас проходит в Москве, появляются громадные клумбы, горшки для цветов, чтобы обезопасить въезд на пешеходную территорию.

«На Западе только к этому пришли, это странно, мы говорим об этом уже два или три года, когда все только началось. В направлении с противодействием терактам с применением автомобилей точно могу сказать, что наши российские власти, власти на уровне городов, мэров, они впереди планеты всей», — подчеркнул Попов.

По мнению председателя Совета по общественной безопасности Общероссийской организации «Офицеры России» Антона Цветкова, у Москвы колоссальный положительный опыт в обеспечении безопасности крупных массовых мероприятий, и столичная полиция готова к выполнению их задач на празднике Курбан-байрам.

«Всегда при проведении крупных религиозных праздников осуществляется патрулирование в усиленном режиме, это нормально, потому что здесь необходимо обеспечить не только безопасность проведения мероприятия, но и организовать подход и уход непосредственно верующих, чтобы не было давки. Здесь вопрос не только политической безопасности, но и элементарно профилактики недопущения провокационных действий, организации дорожного движения», — отметил Цветков.

По его словам, в Москве и раньше при проведении массовых мероприятий объездные пути ограждались, устанавливались большегрузные автомобили либо ставились самосвалы, перекрывались дороги на случай угрозы автомобильных терактов.

«Я был удивлен, почему это не осуществляется в ряде других стран при проведении массовых мероприятий. Стандартные меры безопасности давно уже применяются в нашем городе», — подчеркнул он.

По мнению председателя комиссии по безопасности Мосгордумы Инны Святенко, сотрудники полиции и правоохранительных органов делают все для того, чтобы обеспечить безопасность, их работа видна, и основная их заслуга в том, что большое количество преступлений террористической направленности раскрывается заранее.

«Против терроризма очень трудно бороться, нужно бороться с первопричинами, потому что сегодня грузовики, завтра начнут кирпичи с крыши бросать, поэтому тут никто не застрахован. Угроза террористического акта есть всегда, провокация тоже может быть всегда, поэтому так же, как и на других массовых мероприятиях, неважно это крестный ход или Курбан-байрам, будут повышены меры безопасности», — пояснила Святенко.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о переносе праздничной линейки школьников с 1 сентября на 4 сентября. Позже эту информацию опровергли. Новость вызвала широкое обсуждение в социальных сетях, большинство пользователей отнеслись к идее переноса резко отрицательно.

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