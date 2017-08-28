Будапешт, 28 августа, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает 28 августа официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Прибытие в Будапешт

Уточняется, что визит главы российского государства приурочен к открытию в Венгрии чемпионата мира по дзюдо, так как президент РФ является почетным президентом федерации дзюдо.

Запланирована рабочая встреча Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также российский президент планирует встретиться с президентом Монголии Халтмагийином Баттулгой.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо пройдет в Будапеште с 28 августа по 3 сентября на площадках спортивной арены имени Ласло Паппа. В программу чемпионата включены соревнования по семи дисциплинам среди мужчин и женщин в разных весовых категориях и командные соревнования по 16 дисциплинам.

В чемпионате примут участие 795 человек из 134 стран, среди которых 30 спортсменов и спортсменок сборной команды России.