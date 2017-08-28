Кишинёв, 28 августа, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон намерен обратиться к руководству ЕС, президенту России Владимиру Путину и действующему председателю ОБСЕ с просьбой «оказать совместное содействие в укреплении элементов стабильности и безопасности в Республике Молдова». Как заявил Додон, особое внимание он считает нужным уделить проблеме молдавско-приднестровского урегулирования, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Необходимость обращения Додон объяснил тем, что в последнее время ситуация в Молдавии «широко обсуждается на различных уровнях в свете будто бы появившихся новых вызовов и угроз». «Продолжается нарастание напряженности геополитического характера в отношении Молдовы с точки зрения противостояния Восток-Запад», — отметил президент.

По его словам, очевидно, что «некоторые политические силы» (очевидно, имеется в виду правящая в Молдавии Демократическая партия и ее лидер Владимир Плахотнюк, которого Додон в своих выступлениях не осмеливается называть по имени, — прим. ИА REGNUM ) ставят под сомнение ряд положений конституции Молдавии, включая положение о постоянном нейтралитете.

В этой связи Додон сообщил, что поручил группе специалистов разработать в сотрудничестве с международными экспертами Концепцию постоянного нейтралитета Молдавии. После разработки документ должен пройти этап общественного обсуждения, после чего будет передан на утверждение в парламент.

«Считаю, что этот документ станет краеугольным камнем в долгосрочном обеспечении стабильности и безопасности в Республике Молдова, в обретении территориальной целостности и укреплении государственности страны. Мы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал нашим соседям, Европе и всему миру о том, что Республика Молдова — миролюбивое государство, стремящееся занять достойное место в ряду современных демократических стран. Но мы не готовы и не хотим стать частью каких-то геополитических коалиций и участвовать в конфронтации одних стран против других. Нам такое навязчивое покровительство и такая геополитика не нужны, избавьте», — пояснил Додон.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в правящей в Молдавии Демпартии заявили, что не считают необходимым дополнительно закреплять молдавский нейтралитет на международном уровне, поскольку нейтральный статус уже закреплен в молдавской конституции. Без поддержки демократов, контролирующих правительство и парламентское большинство, эта инициатива Додона не имеет шансов на успех.