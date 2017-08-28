Киев, 28 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Украинский и российский актёр театра и кино Анатолий Пашинин подтвердил информацию о своём участии в боевых действиях в Донбассе на стороне Вооружённых сил Украины. О том, ради чего он участвует в вооружённом конфликте, актёр сообщил в интервью «Телевизионной службе новостей» украинского телеканала «1+1».

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«Я же здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами. Я кайф ловлю», — сказал Пашинин журналисту телеканала.

Как сообщается, Пашинин уже около месяца воюет в составе 8-го батальона «Аратта» «Украинской добровольческой армии», которая входит в состав экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом актёр рассказал, что ему до сих поступают предложения сыграть роли в российских кинофильмах, однако он не планирует возвращаться с Украины.

Анатолий Пашинин родился в Украинской ССР. Сниматься начал в Москве в 2001 году. Сыграл роли в сериале «Грозовые ворота», а также фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего».

В 2014 году Пашинин поддержал Евромайдан на Украине, заявив о необходимости «тотальной» войны в Донбассе. В том же году он уехал из России в Запорожье.