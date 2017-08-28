Сургут, Югра, 28 августа, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Трагедия 19 августа в Сургуте, когда от рук безработного уроженца Дагестана пострадали семь человек, всколыхнула Югру и страну. Жару добавил факт, что ответственность за сургутскую резню взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем временем в официальных СМИ региона звучит версия психического нездоровья нападавшего. Со стороны традиционно оппозиционно настроенных к властям ХМАО представителей прессы и политических кругов выдвигается версия теракта, о котором вот-вот, со дня на день объявят. Якобы дети Сургута боятся идти в школу. Якобы в городе раскрыли страшный террористический заговор и арестовали до десятка человек по подозрению в принадлежности к запрещённой в России группировке. Появилось множество различных слухов и домыслов, которые ежедневно растут, как снежный ком. Тем временем Следственный комитет и другие официальные лица хранят стойкое молчание.

Mariluna Сургут

Правительственный портал ХМАО «Открытый регион» в пику паническим настроениям создал площадку для высказываний — «Общественное мнение». «Жители ХМАО на данной платформе ищут мотивы и причины, обсуждают случившееся в Сургуте. Первыми откликнулись общественники, которые захотели обратиться к землякам», — сообщают руководители портала.

Журналист Анатолий Корнеев начал с аксиомы — у любой преступности нет национальности.

«То, что сейчас вокруг этой ситуации многие пытаются создать ажиотаж, сенсацию, нагнетают напряженность и неприязнь к людям разных национальностей, это, на мой взгляд, обычные игры популистов. Популизм, вообще, штука опасная в нашем обществе. Потому что именно этот «как-бы» межнациональный конфликт имеет бытовую почву, без национальности. В Югре испокон веков жили и живут здравомыслящие люди! Они никогда не обращали внимания ни на национальность, ни на вероисповедание друг друга, потому что есть одно слово: мы — югорчане. На мой взгляд, сегодня, если объективно оценивать ситуацию, то причин для межнациональной розни или неприязни в Югре нет! Но кому-то это не нравится, эта стабильность во взаимоотношениях людей», — сетует Анатолий Корнеев.

Полномочный представитель Республики Дагестан в Ханты-Мансийском автономном округе, член правления Сургутского отделения ветеранов «Боевое Братство», участник контртеррористических операций, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Низами Магомедов в первую очередь обратил внимание на действия полицейских, которым пришлось застрелить нападавшего, не подчинившегося приказу сложить оружие и сдаться.

«Я, как профессионал, как бывший военный, с ответственностью говорю, что всё сделано правильно! Нельзя иначе оценивать работу полицейского. Я сам был в такой ситуации. На месте сотрудника поступил бы точно также. В тот момент, когда он догонял преступника, он, во-первых, рисковал своей жизнью, не зная, что у него есть при себе. Он рисковал своей жизнью, чтобы обезопасить жизни граждан. Такие преступления надо на корню рубить. Нужно выявить, кто за этим стоял, и сурово наказать. Также нельзя оставаться в стороне, когда кто-то пытается вывернуть наизнанку факты. Ещё страшнее, когда придают этому национальную окраску. Есть ребята, мои бывшие коллеги, они и сейчас работают в Дагестане, они выезжают в «горячие» точки, чтобы обезвреживать таких негодяев. Это одна сторона, которая борется со злом, а есть другая, которая участвует в преступлениях. Одна и та же национальность, но по разную сторону баррикад. Тут нельзя сказать, что религия или национальность виноваты. Ни один нормальный религиозный человек не поступит так, тем более с женщинами. Самое ценное, что есть у человека — это жизнь, никто не вправе ее отнимать», — считает представитель Республики Дагестан.

Председателя региональной общественной организации «Центр славянской культуры «Русич» Василия Иванова беспокоит информационная истерия, устроенная вокруг сургутской резни. Он призывает «не разбрасываться эмоциями».

«Мое мнение, что в таких ситуациях не стоит разглагольствовать, собирать какую-то ложную информацию, а нужно доверять только проверенным, официальным источникам, — говорит Василий Иванов. — А самое главное — нужно соблюдать спокойствие. Если поддаться панике, то значит, результат, на который рассчитывают преступники, достигнут. Подобные преступления и совершаются с целью посеять хаос, неразбериху, вызвать недоверие к власти. Если паниковать, то лучше не станет, а вот если собраться всем миром, проявлять максимальную бдительность и внимание, то можно многих происшествий избежать».

Член комиссии по культуре, межэтническим, межконфессиональным отношениям и вопросам коренных малочисленных народов Севера Общественной палаты Югры Мидхат Хасанов говорит, что у каждой нации есть свои больные люди.

«Не нация занимается бандитизмом, это конкретные люди, которых доводят до такого состояния алкоголь, наркотики, или кто-то их специально доводит до такой степени. Именно с помощью таких неадекватных людей и разыгрывают «националистическую карту». А еще это происходит от человеческой глупости, недальновидности, некомпетентности. Понимаете, что кто-то пытается нами манипулировать, а этого нельзя допустить. Еще страшнее, когда некоторые хотят заработать на горе, на крови», — призывает Мидхат Хасанов.

Исполнительный директор региональной общественной организации «Федерация бокса Югры» Рамиз Гадиев поделился личным.

«Я вырос в многодетной семье в поселке Приобье (Октябрьский район ХМАО — ИА REGNUM ), — говорит он. — Когда пошел в первый класс, я ни одного слова по-русски не знал. Но закончил школу, получил два высших образования. Мой мозг всегда был чем-то занят. Моё свободное время занимала учеба, занятия спортом, общественная работа. У нас есть пласт молодых людей, которые ничем не заняты. Именно из таких людей формируется «пушечное мясо» для различных незаконных организаций. Можно прикрываться вопросами религии, национальности, но преступление не имеет ни религии, ни национальности. А всё это вызвано незанятостью. А если человек имеет много свободного времени, то он может заполнить его чем-то преступным».

Рамиз Гадиев признался, что ему недавно пришло смс-сообщение, дескать, в Россию заехала группа террористов, в этой связи нельзя посещать массовые мероприятия, общественные места.

«Обязательное условие — нужно распространить этот текст среди друзей. А ведь это — именно та цель, которую преследуют бандиты — посеять панику, расшатать ситуацию. Нужно отдавать себе отчет, что ты можешь стать звеном в этой цепи. Мы должны стать стеной на страже порядка, тех ценностей, на которых мы выросли, а не позволять их разваливать», — призывает Рамиз Гадиев.

Председатель Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр осетинской культуры «Алания» Валерий Абаев признаёт, что из-за множества версий причин трагедии в Сургуте в информационном пространстве людям сложно разобраться в полярных мнениях.

«Я считаю, что сегодня нужно усилить просветительскую, патриотическую работу, плотно работать с молодежью. Например, наша организация осуществила проект, по которому 20 воспитанников из Нягани отправили в Северную Осетию. Наши ребята примут участие в Вахте памяти, раскопках, познакомятся со сверстниками, будут ходить в походы, экскурсии. Есть договоренность с командованием 58-й армии о проведении совместной игры «Зарница» с солдатами-югорчанами, которые проходят там службу», — отметил общественник.

«Вот то, что нам нужно сейчас. Чтобы наши дети увидели, что такое добрые соседи, узнали культуру и поняли, что образ врага в лице кавказцев — это миф, который нам пытаются навязать. Кстати, такой навязанной проблемой последних 20 лет были «выходцы с Кавказа». Потом началась тема Украины, потом Сирия. Когда все это стихло, снова начинает раскручиваться «кавказская тема». Кому-то это нужно для того, чтобы расколоть людей, и если мы поддадимся на эту провокацию, то сделаем только хуже себе, своей стране. Все идет извне. Извне раскачивается ситуация, подогревается. Мы должны четко понимать это и делать выводы», — заключил активист.