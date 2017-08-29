Магнитогорск, Башкирия, 29 августа, 2017, 09:02 — ИА Регнум. 15 августа в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Красная Башкирия» прошел зональный семинар-совещание по организации уборки сельскохозяйственных культур «День поля». ИА REGNUM публикует видео режиссера Александра Сидельникова с места событий.

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«Я готовлю материалы по сельскому хозяйству, в том числе по «Красной Башкирии». Для каждой уборки руководитель хозяйства Раиль Фахрисламов вот уже десять лет покупает что-то новое из техники, я её снимаю, — рассказывает Александр Сидельников. — В этот раз мне больше всего мне запомнился трактор Challenger — это какой-то космический корабль. Впечатлил опрыскиватель, который меньше чем за минуту обрабатывает гектар. У него стрела длиной 15 метров в одну сторону и столько же в другую, идет на скорости 30 км/ч. Производительность запредельная. Именно в «Красной Башкирии» я впервые увидел, как работают начесывающие машины. Вообще у техники показатели выдающиеся».

В семинаре приняли участие заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Ирек Мухаметдинов, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, представители Минсельхоза Республики Башкортостан и другие.

В рамках мероприятия состоялся Всероссийский научно-практический семинар CROPTOUR 2017 и тракторное шоу американской корпорации AGCO-RM и фирмы Матрикс Универсал.

С 2010 года, после перехода СПК «Красная Башкирия» на новые технологии земледелия No-Till и Strip-Till производство кооператива увеличилось в 7−8 раз. Общехозяйственная рентабельность составила 40% при полном технологическом и техническом перевооружении. В 2016 году на озимом тритикале была получена урожайность 90,7 ц/га, в то время как средняя по региону на зерновых колосовых составляет 14 ц/га. Подсолнечник урожайностью в 20 ц/га в хозяйстве убирают под Новый год при сильных морозах. Сейчас в задачу «Красной Башкирии» входит создание современного молочного животноводства.

Формат проведения «Дня поля» по зонам введен Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан с 2017 года для того, чтобы иметь возможность обсуждать особенности стратегии проведения уборочных работ конкретно для каждого региона республики.