Севастополь, 28 августа, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Участники совета по правам человека при президенте России приедут в Севастополь, чтобы наблюдать за выборами губернатора города-героя, которые пройдут 10 сентября. Об этом заявил сопредседатель мониторинговой группы Игорь Борисов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«У нас уже принято решение о направлении представителя СПЧ в Севастополь, в Москве мы будем работать на муниципальных выборах. Мы предполагаем, что будем выезжать в те регионы, где будут проводиться выборы в органы государственной власти», — сказал он «Коммерсанту».

По словам Борисова, помимо Севастополя, совет по правам человека также будет наблюдать за довыборами в Госдуму в Брянской и Ленинградской областях.

Добавим, что первые народные выборы губернатора Севастополя назначены в единый день голосования 10 сентября.

За пост губернатора поборются пять кандидатов.

В выборах главы Севастополя примут участие пять человек: врио губернатора Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков (партия «Патриоты России») и Николай Кряжев («Коммунистическая партия социальной справедливости»).

По данным ГИК, по состоянию на 1 июля в городе насчитывается 306 тыс. 631 избиратель, что почти на пять тысяч больше, чем на выборах в ЗС и референдуме в 2014 году.

Из бюджета города на выборы планируют израсходовать 35 млн рублей. Законом о выборах Севастополя определен максимальный избирательный фонд кандидатов — в размере 100 млн рублей.