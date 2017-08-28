Ереван, 28 августа, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Осенью Армения подпишет соглашение о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом. Об этом на встрече с участниками всеармянского молодёжного слёта «Базе» сказал президент Армении Серж Саргсян. Хотя встреча состоялась 26 августа, а в распространённом пресс-релизе пресс-службы президента нет упоминания о том, что Саргсян говорил на встрече о соглашении с ЕС, государственное информационное агентство «Арменпресс» спустя два дня цитирует слова Саргсяна.

Арменпресс

«Да, мы собираемся подписать его осенью. Почему я говорю это с такой уверенностью, потому что документ уже парафирован. Если я не ошибаюсь, мы объявили в марте, что документ, в общем, уже согласован, и после этого мы его парафировали. У нас нет оснований не подписывать этот документ», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре текущего 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства ЕС планируется подписание нового рамочного соглашения Армения-Евросоюз. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве было парафировано сторонами 21 марта 2017 года.

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По словам Сержа Саргсяна, некоторые зарубежные СМИ пытаются представить принятое в 2013 году решение Армении о присоединении к Евразийскому экономическому союзу «решением, принятым за одну ночь», что безосновательно и просто смешно.

«Мы вели переговоры как с Евразийским экономическим союзом, так и с Европейским союзом, поскольку с самого начала обе стороны говорили, что никто не будет мешать другой. Но когда ЕС сказал, что это мешает, что мы должны были сделать?» — сказал Серж Саргсян.

ИА REGNUM неоднократно писало, что в сентябре 2013 г. президент Армении Серж Саргсян неожиданно заявил о намерении страны вступить в Таможенный союз, а затем и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), хотя на протяжении около 3,5 лет Армения вела переговоры с Евросоюзом. Упоминаний о том, что переговоры велись параллельно и о вступлении в ЕАЭС, в армянской прессе и на официальном уровне не было.

22 августа о том, что Армения твердо идёт на подписание соглашения с Евросоюзом, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Однако в отличие от Сержа Саргсяна, премьер Армении не был столь категоричен. На вопрос, возможно ли, что повторится сценарий сентября 2013 года и Армения не подпишет новое соглашение с ЕС, премьер ответил: «Мы идем на подписание. Возможно ли, что события будут развиваться так, что [соглашение] не будет подписано? На данный момент я этого не вижу, но это процесс, который называется переговорами. Идем ли мы твердо или нет? Мы очень твердо идем [на подписание]».

По мнению некоторых армянских политологов, текст документа, который планируется подписать, был заранее обговорён с Россией.

«Думаю, что условия были не только обсуждены, но и согласованы», — считает политолог Сурен Золян. По его словам, так оно и должно быть, поскольку Россия — союзническая страна.

По оценке экспертов, новый документ, хотя и является более слабым, однако имеет большое значение для сторон, так как наряду с политической содержит также большую экономическую составляющую.