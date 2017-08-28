Ижевск, 28 августа, 2017, 18:13 — ИА Регнум. По состоянию на 14 августа врио главы Удмуртии Александр Бречалов от «Единой России» потратил на избирательную кампанию 10,506 млн рублей. Объем расходов остальных кандидатов в совокупности составил 1,827 млн рублей, свидетельствуют данные, опубликованные на портале Центризбиркома республики. Таким образом, Бречалов потратил на предвыборную агитацию в 5,7 раза больше средств, чем его политические оппоненты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Сумма расходов Тимура Ягафарова от ЛДПР составила 1,216 млн рублей, представитель «Справедливой России» Фарид Юнусов потратил 501,6 тыс. рублей. Траты кандидата от КПРФ Владимира Бодрова составили на 14 августа 75 тыс. рублей, Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) израсходовал 34,87 тыс. рублей.

Объем избирательного фонда Бречалова также значительно крупнее, чем у остальных кандидатов на пост главы Удмуртии. Так, всего на счете руководителя республики 27,050 млн рублей, из которых 12 млн внесено юридическим лицом, не уточняется, каким именно. На избирательном счете Ягафарова — 2,102 млн рублей, источник поступления средств неизвестен, объем фонда Юнусова составляет 505 тыс. рублей, Иванова — 150 тыс. рублей, Бодрова — 100 тыс. рублей, или наименее значительная из всех кандидатов сумма.

Ранее кандидаты на пост главы Удмуртии раскрыли свои доходы, данные также опубликованы на сайте ЦИК. В 2016 году Бречалов заработал 4,629 млн рублей. Источниками дохода стали зарплата в «Опоре России», продажа и сдача имущества в аренду, проценты по вкладам. Бречалов владеет долей в квартире в Московской области общей площадью 149,5 кв метров, в Краснодарском крае врио главы Удмуртии принадлежат земельный участок под здание склада площадью 3,87 тыс. кв метров, административное нежилое здание площадью 375,9 кв метров и здание производственного значения площадью 259,3 кв метров. Кроме того, в распоряжении руководителя региона два автомобиля Volkswagen: Multivan и Multivan 7HC.

Доход Ягафарова в 2016 году составил 1,738 млн рублей. Источником дохода стала зарплата в «Инженерно-строительных изысканиях», «Удмуртгазпроекте», средства от продажи имущества, проценты по вкладам, а также компенсация депутатских расходов. В собственности — жилой дом в Удмуртии площадью 211 кв метров, два земельных участка на территории республики площадью 6,994 тыс. и 775 кв метров; производственное здание площадью 1,488 тыс. кв метров и административное здание площадью 142 кв метра. Также представитель ЛДПР владеет транспортными средствами: автомобилями «КамАЗ 4310», «УАЗ 390 995», «КС-45 721 УРАЛ 4320», прицепом «ОДАЗ», прицепом «ПЦ-5.6−817», трактором «ТПУ 130 МБГ1», экскаватором универсальным ЕК-400−05 и экскаватором гусеничным Hitachi 200LC. Также Ягафарову принадлежат доли в предприятиях: ООО НПИ «Удмуртгазпроект» — 50%, ООО НПФ «Инженерно-строительные изыскания» — 50%, ООО «Удмуртгазпроект» — 50%, ООО «Сенат» — 70%, ООО завод нефтегазового оборудования «Новатор» — 20%, ООО проектный институт «Удмуртгазпроект» — 50%.

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Юнусов по итогам 2016 года заработал 691,81 тыс. рублей. Источники дохода — зарплата в Российской академии медико-социальной реабилитации, ООО «Аконит-М», фонде «Социальное развитие России», выплата на обеспечение деятельности депутата. Он владеет квартирой в Москве площадью 229,8 кв метров, жилым домом в Ярославской области площадью 101,4 кв метра, двумя гаражами в Москве — по 20,5 кв метров каждый, 38 земельными участками в Ярославской области совокупной площадью 236,2 тыс. кв метров и одним участком в Московской области площадью 6,69 тыс. кв метров. Также в собственности нежилое помещение в Москве площадью 187,3 кв метра, и в Московской области четыре нежилых помещения совокупной площадью 1,757 тыс. кв метров. Владеет автомобилями: Mercedes Benz 350D и Cadillac Escalade GMT926. Владеет долями в предприятиях: ООО «МЕДИАРТ» — 70%, ООО «МЦ МЕДИАРТ» — 70%, ООО «АГРО-ПЛЮС» — 100%, ООО «АСПЭК-ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА» — 49%, ООО «АКОНИТ-М» — 100%.

Доход Бодрова в 2016 года составил 496,3 тыс. рублей — зарплата в администрации главы и правительства, выплаты на осуществление депутатской деятельности. В собственности Бодрова доля в квартире (Удмуртия) площадью 94,2 кв метра, доля в земельном участке площадью 1,6 тыс. кв метра и земельный участок — 535 кв метров. Автомобиль — ГАЗ 31 105.

По итогам прошлого года Иванов заработал 486,9 тыс. рублей — агентство «Столица Ижевск», редакция «Известия Удмуртской Республики», проценты по вкладам. Владеет долей в квартире площадью 72,6 кв метра, двумя земельными участками площадью 1,2 тыс. и 1,6 тыс. кв метров. Все объекты находятся на территории Удмуртии. Автомобиль — Toyota Camry. Доля в предприятиях: ООО «Удмуртское республиканское рекламное агентство» — 40%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в единый день голосования 10 сентября жители Удмуртии выберут главу республики и депутатов Государственного совета шестого созыва.

Планировалось, что в избирательной кампании на пост главы региона примут участие восемь кандидатов. Однако менеджер отдела сбыта фирмы «Гюнтнер-Иж» Олег Овчинников от «Партии народной свободы» (ПАРНАС), глава регионального отделения «Партия возрождения России» Павел Бутченко и Людмила Ниязова от «Партии налогоплательщиков России» не представили в ЦИК необходимые пакеты документов.