Киев, 24 октября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Участников митинга у здания Верховной рады в Киеве спонсируют из-за границы, заявил 24 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании совета регионального развития. Подготовку силового захвата власти на Украине за счет зарубежного финансирования он готов доказать, но позднее.

«Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, которую затеяла небольшая группка людей около 150−200 человек, которые, провозгласив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они хотят. При поддержке финансов из-за границы ‑ и в свое время я это докажу — они финансируются из-за границы», — цитирует Интерфакс Луценко.

Он сообщил, что для силового переворота в стране уже началась закупка автоматического нарезного оружия, создание тайников и что к этой деятельности причастны отнюдь не простые граждане. По данным генпрокурора, к участию в незаконных действиях привлечены 20 граждан Грузии, которым с подачи апатрида Михаила Саакашвили было предоставлено разрешение на постоянное проживание.

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Саакашвили «заставил своих подчинённых оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Теперь эти деятели сеют доброе, мудрое, вечное по всей Украине», — сказал Луценко.

По его словам, сейчас эти люди вооружены нарезным оружием, охраняют Саакашвили и передвигаются по городу на автомобилях, принадлежащих благотворительному фонду, который финансировали клиенты Одесской таможни.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября у здания Верховной рады начался бессрочный митинг, ядро которого составили националистические и нацистские группировки. На митинге активно выступал Саакашвили, который представил «План спасения Украины за 70 дней».

22 октября Саакашвили, выступая перед протестующими, заявил, что митинг за «великую политическую реформу» продлится до 7 ноября.