Москва, 28 августа, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила свою спортивную карьеру. Об этом сегодня, 28 августа, сообщила журналистам мать 19-летней фигуристки.

Kremlin.ru Юлия Липницкая

Она рассказал, что Липницкая ещё в апреле 2017 года сообщила руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) о намерении завершить свою спортивную карьеру.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы», — рассказал мать Липницкой.

Она также пояснила, что в Европе Липницкая проходила курс лечения от анорексии. Мать фигуристки выразила благодарность компании «Телеспорт», которая помогла с организацией лечения.

«Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — пожаловалась Липницкая-старшая.

Напомним, наибольшую известность Липницкой принесла победа в командном турнире на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Помимо этого золота, она завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

К сожалению, Липницкой пришлось пропустить декабрьский чемпионат России по фигурному катанию, так как она получила травму тазобедренного сустава, упав на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки.