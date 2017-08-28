Великий Новгород, 28 августа, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Обеспеченность школ Новгородской области учебниками на сегодняшний день составляет 87%: в школах не хватает учебников по музыке, технологии, физкультуре, при этом базовой учебной литературой они обеспечены полностью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, вопрос обсуждался сегодня, 28 августа, на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина и заместителя губернатора Ольги Колотиловой.

Владислав Осипов ИА REGNUM Учебник

Она уточнила, данные об обеспеченности школ региона учебниками на 76% были актуальны на 1 июля 2017 года. Поставки этого года завершились в пятницу, 25 августа, и показатель обеспеченность школ учебниками вырос до 87%.

«Мы подписали дорожную карту с издательством «Просвещение». Я разговаривал с коллегами, они готовы нам помочь в решении этого вопроса. За счёт оплаты поставок следующего года нам доставят недостающие учебники», — заявил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуроры Новгородской области направили в суды 27 исковых заявлений, в которых требуют обеспечить школьников необходимым количеством учебников. В ведомстве заявили, что учебников не хватает в школах Старорусского, Валдайского, Боровичского, Любытинского, Хвойнинского и Крестецкого районов. При этом, по данным прокуратуры, в 2017 году на закупку учебников было выделено около 34 млн рублей.

Напомним, что в Новгородской области учебная литература приобретается за счёт средств муниципальных образований.