Севастополь, 28 августа, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Ни один из 250 нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных в границах исторического поселения Севастополя, не получил «добро» от управления охраны объектов культурного наследия. Об этом начальник управления охраны объектов культурного наследия Михаил Рязанцев сообщил на аппаратном совещании 28 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Гостиница «Севастополь» и уличная площадка кафе как пример удачного расположения НТО

«Одной из угроз разрушения предмета охраны и его изменения являются нестационарные торговые объекты. Из 1 490 зафиксированных в городе НТО в исторической части города размещен 251 объект нестационарной торговли, еще 48 объектов на «Набережной Назукина» (в Балаклаве — ИА REGNUM ), которая является комплексным памятником, отнесенным к объектам культурного наследия как памятник архитектуры и градостроительства», — заявил он.

Рязанцев привел примеры размещения НТО, которые вносят «серьезный диссонанс в историко-архитектурный облик города». Чиновник заявил, что ни один из размещенных объектов в историческом поселении не был согласован с профильным управлением.

Однако все торговые точки в центре установлены до января 2016 года — когда начал действовать приказ Минкульта о достопримечательном месте. На новые заявки по согласованию торговых точек в этой части города либо на территории памятников был дан отказ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года Минкультуры РФ включило Севастополь в перечень исторических поселений федерального значения. Документом утверждаются границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения.

Предметом охраны являются 369 ценных градоформирующих объектов, а также исторические и береговые линии застройки, композиции набережных и другие.

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Рязанцев добавил, что специальные документы, которые регулируют и ограничивают ремонтные работы и реконструкцию зданий в зоне исторического поселения для Севастополя, разработает Министерство культуры.

Вместе с тем глава города Дмитрий Овсянников поручил разработать требования к внешнему фасаду зданий в центре Севастополя и связать в единую концепцию элементы благоустройства. О попытках привести внешний облик к единому виду говорилось властями в течение последних лет не раз.

«Мы запускаем процесс в работу, ориентировочно он продлится 9−12 месяцев. С учетом этих требований будут выдаваться разрешения на размещение нестационарных торговых объектов, строительные работы и благоустройство территорий и фасадов», — сказал Овсянников.