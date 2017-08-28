Ижевск, 28 августа, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Региональные и муниципальные власти должны более эффективно использовать свои полномочия, не перекладывая задачи, которые они могут решить, на федеральный уровень, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Об этом спикер Госдумы заявил в ходе рабочей поездки в Удмуртию в понедельник, 28 августа, отвечая на вопрос главы одного из районов о распределении штрафов за нарушения правил дорожного движения между регионом и муниципалитетами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«То, что можно решать на уровне региона — надо решать на уровне региона. Зачем это все брать и переносить на федеральный уровень?» — цитирует слова спикера Госдумы Интерфакс-Поволжье.

Вячеслав Володин отметил, что, в частности, вопрос о распределении штрафов за нарушения правил дорожного движения между регионом и муниципалитетами может быть решен между региональным парламентом и муниципалитетами.

По словам спикера Госдумы, выход непосредственно на федеральное законодательство исключает из принятия решений субъект РФ, и это сужает поле деятельности региональных властей.