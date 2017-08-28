Калуга, 28 августа, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Вопросы исполнения бюджета Калужской области в первом полугодии и реализации «дорожной карты» по внедрению целевой модели улучшения инвестиционного климата обсуждались сегодня, 28 августа, на заседании регионального кабинета министров, которое провел губернатор Анатолий Артамонов.

Пресс-служба правителства Калужской области На заседании

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе заседания отмечалось, что налоговые и неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в объеме 20 099,8 млн рублей (55,2% к годовому плану). По данным министерства финансов области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов получено больше на 4 059,0 млн рублей. Темп роста составил 125,3%.

Поступление налоговых доходов составило 19 691,7 млн рублей (55,5% к годовому плану). Увеличение по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составило 3 941,6 млн рублей.

По информации регионального министерства финансов, из налоговых доходов наибольший прирост сложился по налогу на прибыль, по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, в частности, за счет увеличения объема поступлений акцизов на пиво в результате индексации ставок, а также роста поступлений акцизов на крепкий алкоголь в связи с изменением федерального законодательства. Кроме этого, отмечен рост по налогу на доходы физических лиц.

Увеличились поступления от транспортного налога, что связано с уплатой физическими лицами задолженности за предыдущие периоды.

Поступление неналоговых доходов увеличилось на 117,4 млн рублей (40,4%) и составило 408,0 млн рублей. Прирост сложился от использования имущества, находящегося в государственной собственности, а также пользования природными ресурсами.

Отдельное внимание было уделено исполнению бюджета муниципальными образованиями. Обращаясь к руководителям профильных министерств и ведомств, губернатор дал поручение провести тщательную работу по созданию условий для выполнения муниципалитетами всех бюджетных обязательств. «Необходимо досконально разобраться в причинах отставания по исполнению бюджета в муниципальных образованиях. Узнать, где объективные причины, где субъективные и навести порядок», — подчеркнул он.

Анатолий Артамонов обратил внимание руководства управления Федеральной налоговой службы по Калужской области на необходимость эффективного взаимодействия с муниципалитетами. «Важно одинаково тщательно проводить работу по взиманию налогов как с федеральных, так и региональных предприятий», — отметил он.

«У региона много обязательств, поэтому для пополнения бюджета надо и в дальнейшем продолжать активную работу по взысканию налогов», — пояснил глава региона.

Отмечалось, что ожидаемые доходы бюджета в 2017 году составят 41 млрд рублей. Темпы роста по сравнению с 2016 годом — 114%. Отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2017 года направлен в Законодательное собрание Калужской области и Контрольно-счетную палату региона.

На особом контроле главы региона — исполнение поручения президента России Владимира Путина по созданию условий для улучшения инвестиционного климата. Рассматривая вопросы реализации «дорожной карты» внедрения целевой модели улучшения инвестиционного климата на территории региона, Анатолий Артамонов поручил министерствам экономического блока активно взаимодействовать с федеральными ведомствами, максимально использовать ресурсы для организации системных мер поддержки малого и среднего предпринимательства. «На этой неделе необходимо провести заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе Калужской области, где обсудить все вопросы внедрения данной целевой модели. Сегодня — это одна из самых важных тем», — резюмировал он.