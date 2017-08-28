Челябинск, 28 августа, 2017, 17:49 — ИА Регнум. В Челябинской области с начала пожароопасного периода 2017 года произошло 385 природных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

skeeze Лесные пожары

За прошедшую неделю (с 21 по 27 августа) было зарегистрировано 18 возгораний на площади 40 гектаров. Все их оперативно ликвидировали.

Сравнительно не жаркое лето повлияло на небольшое число пожаров. Для сравнения: в августе 2016 года МЧС заявляло о более 4 тыс. сообщений о природных возгораниях. При этом в МЧС не исключают, что в 2017 году число пожаров ещё увеличится. Такие опасения у представителей органа возникли в связи с открытием сезона охоты. Многолетние наблюдения показывают, что в этот период число пожаров растёт. Более того, в 31-м муниципалитете региона сейчас установлен повышенный уровень пожарной опасности, четвёртый, который предполагает большую вероятность возникновения возгораний при несоблюдении правил безопасности.

Впрочем, вице-губернатор Олег Климов заявляет, что пока открытие сезона охоты никак не повлияло на пожарную обстановку в регионе.