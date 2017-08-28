Минск, 28 августа, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Несмотря на то, что России и Белоруссии в начале 2017 года удалось разрешить нефтегазовый спор, за январь-июнь белорусская сторона всё же сократила импорт российской нефти. Согласно отчету Национального статистического комитета страны, за этот период из РФ энергоносителя было завезено на 21,3% меньше, чем за такой же период 2016 года. В целом в торговле энергоносителями в республике наблюдается дефицит.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом цена на импортную нефть для Белоруссии выросла на 31,9% и составила $275 за тонну. Что касается нефтепродуктов, то почти весь их объём был завезен из стран СНГ (в основном из России). В общей сложности за первое полугодие 2017 года Белоруссия импортировала 1 млн 440,6 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Между тем обратную тенденцию показал импорт российского газа в Белоруссию. Этот показатель составил 9 млрд 649,3 млн кубометров, что на 5% больше по сравнению с январем-июнем 2016 года. Цена на энергоноситель тоже выросла на 6% ($145 за тысячу кубометров).

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Если говорить в целом об экспорте белорусских энергетических товаров за отчётный период, то в денежном эквиваленте он увеличился без малого на 10% и составил $3 млрд 2,7 млн. А импорт в денежном выражении — на 12,6% ($4 млрд 479,4 млн). Дефицит в торговле энергоносителем составил $1 млрд 476,7 млн.

Так, экспорт нефти из Белоруссии тоже сократился. Но всего на 0,4%. Этот показатель составил 807,5 тыс. тонн нефти. Цена на экспортируемое из Белоруссии сырьё выросла на 34,8% и составила $354 за тонну.

В Белоруссии есть два собственных крупных нефтеперерабатывающих завода — «Мозырский» и «Нафтан». Однако отчет по экспорту белорусских нефтепродуктов выглядит неоптимистично. Поставки нефтепродуктов в целом составили 6 млн 121,7 тыс. тонн за период с января по июнь 2017 года, а это на 31% меньше, чем в 2016 году.

Из этого объема 1 млн 976,6 тыс. тонн нефтепродуктов пришлось на Украину и Россию. Годом ранее на январь-июнь было продано почти на 20% больше. На страны дальнего зарубежья пришлось 145,1 тыс. тонн нефтепродуктов. Падение экспорта на 35,3%.

В то же время цена за белорусские нефтепродукты выросла для стран СНГ на 36,8% и составила $504 за тонну. Для дальнего зарубежья — на 63,2% и составила $397 за тонну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2017 года в Москве лидерам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко удалось разрешить нефтегазовый спор, тянувшийся на протяжении всего 2016 года. До этого Минск заявил о том, что российский газ обходится слишком дорого, поэтому стал в одностороннем порядке платить за энергоноситель меньше. Москва считала, что белорусская сторона должна оплатить долг и соблюдать уже имеющиеся контракты. В результате недоплат долг со стороны Белоруссии перед «Газпромом» исчислялся сотнями миллионов долларов. Тогда в начале 2017 года РФ решила более чем на треть сократить поставки беспошлинной нефти. Тогда Александр Лукашенко заявил, что республика может обойтись без российской нефти, и поручал сначала правительству найти альтернативного поставщика нефти, позднее сказал, что ученым необходимо разработать новый вид энергоносителя, чтобы Минск не зависел от своих соседей.

В результате стороны пришли к соглашению о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на голубое топливо для республики и восстановлении поставок российской нефти до уровня 24 млн тонн в год, определенный объем из которого Белоруссия может экспортировать в другие страны без пошлин. Долг за газ Минск погашал за счет кредитных средств, полученных от России. Сумма кредита достигла $1 млрд.

Напомним также, что в июле 2017 года стало известно о том, что Украина и Белоруссия рассматривают возможность организации поставок нефти через украинскую территорию. Такую возможность во время переговоров обсудили Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Также Белоруссия планирует выйти на нефтяной рынок Индии.