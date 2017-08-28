Москва, 28 августа, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Российские производители вооружения выиграли тендер на поставку Египту боевых вертолетов Ка-52К «Катран» для двух вертолетоносцев проекта Mistral, сообщает ЦАМТО со ссылкой на заявление директора ФСВТС Дмитрия Шугаева.

Degrémont Anthony Вертолетная площадка Мистраля — копия

Уточняется, что в тендере также участвовали французские компании, предлагавшие вертолеты типа Tiger.

Дмитрий Шугаев отметил, что такой результат тендера был вполне ожидаем, так как вертолетоносцы, закупленные Египтом, изначально строились в расчете на российские вертолеты Ка-52К.

В данный момент обсуждаются технические подробности выполнения контракта о поставке российских вертолетов. Кроме этого контракта, российские военно-промышленные компании занимаются продвижением прочей военной техники в Египет.

В сложной внутриполитической ситуации в Египте, в условиях борьбы с радикальными вооруженными группировками на Синайском полуострове не исключены возможности новых закупок российской военной техники правительством Египта.

Справка ИА REGNUM : Палубный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К «Катран» предназначен для патрулирования, огневой поддержки высадки десанта, подавления противодесантной обороны на переднем крае и в глубине боевых порядков противника.

От базовой модели Ка-52К отличается более короткими складными крыльями, модифицированными для подвески блоков тяжелого вооружения, а также механизмом складывания лопастей несущих винтов, позволяющим компактно размещаться в трюмах и ангарах. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52К палубного типа позволяют увеличить количество вертолетов в составе летной группы авианесущего корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, Египет купил у Франции два вертолётоносца типа «Мистраль», ранее заказанных Россией.

Франция и Россия летом 2011 года заключили договор о постройке двух «Мистралей». В 2014 году французское правительство отказалось передавать корабли России в связи с событиями на Украине. В 2015 году договор был расторгнут. По условиям его расторжения, Париж вернул сумму предоплаты и гарантировал, что продажа этих кораблей третьей стороне состоится лишь в случае согласия России.