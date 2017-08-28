Донецк, 28 августа, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что сотрудники государственных шахт ДНР за восемь месяцев текущего года добыли почти четыре миллиона тонн угля. Об этом 28 августа сообщил представитель Администрации главы ДНР.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

«За восемь месяцев горняками добыто практически четыре миллиона тонн угля», — отметил Захарченко.

Он добавил, что государственные угледобывающие предприятия ведут подготовку еще около 34 километров горных выработок, что уже позволило ввести в эксплуатацию четыре новых очистных забоя.

«До конца года будут подготовлены еще девять лав», — сказал руководитель республики.

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Кроме того, восемьдесят предприятий ДНР представили достижения республики на двухдневной ярмарке-выставке «Потенциал — 2017» в Донецке. Мероприятие приурочили ко Дню города и Дню шахтера, площадкой для него выступил столичный парк им. Ленинского Комсомола.

Организаторами выступило министерство промышленности и торговли ДНР при поддержке главы республики Александра Захарченко.

«Хочу сказать, что это значимое событие в экономической жизни ДНР. Сегодня потенциал нашей республики представлен 80 предприятиями. Это очень важно — каждый может увидеть их практический результат. Это рост производительности предприятий республики, современный уровень управления и, в конечном счете, — повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг», — отметил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский.

Палатки и продукция предприятий расположились от гостиничного комплекса «Виктория» до монумента «Твоим освободителям, Донбасс». Гости ярмарки могли ознакомится с металлургической, машиностроительной, химической, фармацевтической и другими отраслями промышленности. Также желающие приобретали мясную и колбасную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи и трикотаж по сниженным ценам.

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