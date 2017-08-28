Санкт-Петербург, 28 августа, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Процесс передачи Сампсониевского собора в Петербурге из городской «музейной» собственности в руки Русской православной церкви заморозили на месяц. Об этом сообщило региональное управление Росреестра. Так ведомство отреагировало на письмо депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника, где тот указал на возможные нарушения закона, допущенные Смольным при передаче собора. Напомним, ранее он входил в состав ГМП «Исаакиевский собор».

Интерьер Сампсониевского собора

Как отмечал Резник, договор о передаче музейных ценностей заключили не с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, а с другой организацией — приходом Сампсониевского собора, что он считает грубым нарушением. Депутат также указывает, что распоряжение Смольного о передаче утрачивает силу в случае неподписания религиозной организацией договора в течении месяца, но сроки были пропущены: документы подписали лишь по истечении почти двух месяцев.

Ранее Резник уже требовал признать передачу Сампсониевского собора церкви незаконной и по третьей причине: смольнинский комитет имущественных отношений (КИО), вопреки требованиям федерального закона «О передаче объектов религиозного назначения…», не опубликовал на своем сайте заявки от церкви о притязаниях на городское имущество.

«В результате правовой экспертизы принято решение о приостановлении регистрационных действий на срок до 25 сентября 2017 года», — сообщили в Росреестре.

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Сампсониевский обор передали на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ. Вместе с основным зданием в руки церкви перешли колокольня, часовня и «Юбилейный домик». На днях другой депутат Заксобрания Борис Вишневский заявил о том, что, по его информации, в «Юбилейном домике» произошла недопустимая перепланировка.

О возможной незаконности передачи Сапсониевского собора депутаты неоднократно писали в различные инстанции. Так, Резник просил содействия у генерального прокурора Юрия Чайки, в управлении Федеральной антимонопольной службы и у министра культуры Владимира Мединского.

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В аналогичную ситуацию, по мнению депутата, попал и Смольный собор. По мнению Резника, церковь нарушила закон, исключив из договора о пользовании зданием Смольного собора пункты о страховании здания, об ответственности за нарушение требований по содержанию объекта культурного наследия и компенсации убытков. Кроме того, договор о пользовании Смольным собором сформулирован так, что позволяет церкви передать собор «любой организации по своему усмотрению», а именно, приходу Смольного собора.

Такие же претензии депутат Борис Вишневский высказывал к КИО и в отношении еще восьми зданий, уже переданных религиозным организациям без публикации заявок от них. Смольнинский районный суд впоследствии обязал КИО срочно опубликовать заявления.

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Заметим, процесс передачи городского имущества продолжается с 2013 года. За это время Смольный передал Соборную мечеть в безвозмездное пользование на 49 лет Региональному объединению мусульман Санкт-Петербурга, РПЦ получила Сампсониевский собор, Смольный собор, Собор Святой великомученицы Екатерины в Пушкине, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на 5-й Советской улице и особняк Криличевской с прилегающим к нему участком парка по адресу 1-я Березовая аллея, 16−18, А. Ни по одному из них КИО не опубликовал никакой документации в срок.

Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1980-х годов находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция. В соборе находятся более 140 объектов музейного фонда России.

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В 1930-х годах Сампсониевский собор был закрыт, здание использовалось как магазин, склад и в других целях. Храм пострадал в годы блокады. В 1984 году Сампсониевский собор собор вошел в состав ГМП «Исаакиевский собор». В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея. В мае 2002 года в храме-памятнике были возобновлены богослужения, с 2010 года они стали ежедневными. 5 февраля 2017 году храм полностью передан в пользование РПЦ. В Сампсониевском соборе находится старейший колокол на всем Северо-Западе, не так давно отмечалось его 250-летие.