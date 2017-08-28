Астана, 28 августа, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Руководство казахстанского «Единого накопительного пенсионного фонда» (ЕНПФ) продолжает работу по взысканию долгов с различных частных пенсионных фондов, которые ранее обанкротились. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 августа, на пресс-конференции управляющий директор АО ЕНПФ Маулен Утегулов.

Казахстан

В портфеле ЕНПФ в свое время были собраны проблемные активы 32 эмитентов на общую сумму 161,45 млрд тенге по номинальной стоимости облигаций. Эти активы были собраны в ЕНПФ в результате политики консолидации пенсионных активов.

С 2014 года ЕНПФ снизил задолженность по номинальной стоимости по переданным инструментам с 161,45 млрд тенге до 36,45 млрд тенге. Количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 19 компаний.

По двум компаниям задолженность удалось полностью погасить (1,3 млрд тенге в номинальной стоимости). По 4 компаниям произведено списание финансовых инструментов в связи с завершением процедуры банкротства и ликвидацией (10,2 млрд тенге по номинальной стоимости), по 7 компаниям задолженность реструктурирована или урегулирована (113,4 млрд тенге по номинальной стоимости).

По состоянию на 1 августа 2017 года ЕНПФ осуществляет работу по возврату задолженности по номинальной стоимости 40,5 млрд тенге (менее 0,6% от пенсионных активов) в отношении 21 эмитента, допустившего дефолт, чьи финансовые инструменты входят в состав пенсионных активов.

Несмотря на проводимую работу, вероятность возврата долгов невысока по некоторым эмитентам. Когда исчерпаны все методы воздействия, ЕНПФ приходится писать заявления в полицию.

«Поданы 16 заявлений, по 8 из них возбуждены уголовные дела. Фонд просит правоохранительные органы проводить налоговые проверки в отношении руководителей», — рассказал Утегулов.