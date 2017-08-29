Санкт-Петербург, 29 августа, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Депутат Заксобрания Ленинградской области, единоросс Владимир Петров внес предложение создать алфавит русского языка на основе латиницы. Не останавливаясь на этом, он предложил РАН и Министерству образования и науки внедрить изучение нового алфавита в образовательных учреждениях. О том, какие мнения и возражения вызвала данная инициатива, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Инга Слажинскайте.

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Объясняя свою идею, Петров высказал предположение, что единая русская латиница облегчила бы процесс евроинтеграции. Повальная гаджетизация, использующая в качестве основного латинский алфавит, затрудняет русским пользователям общение с их собратьями по всему миру. Кроме того, депутат предполагает, что новое написание русских слов привлечет внимание иностранцев к русской культуре. Но, по мнению экспертов, затея депутата Петрова не имеет никакой перспективы. Во всяком случае, в части заявленных им преимуществ.

Профессор СПбГУ, доктор филологических наук Борис Аверин напомнил, что подобный эксперимент уже был поставлен писателем Владимиром Набоковым. Несмотря на довольно широкую известность Набокова как писателя, эксперимент не вызвал никаких позитивных откликов и был признан общим мнением совершенно неперспективным. Классический путь — изучение иностранных языков, знание иностранного языка помимо своего родного — это гораздо лучший способ как повышения культурного уровня, так и улучшения восприятия русской культуры иностранцами. А главное, чему нужно препятствовать в современной российской действительности, это притеснение русской письменности, одновременно содействуя защите от безграмотности.

Узнайте подробности в статье: Русский язык латиницей: za i protiv

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