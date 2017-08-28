Челябинск, 28 августа, 2017, 18:39 — ИА Регнум. В Челябинске очередная оптимизация социальной сферы — готовится реорганизация городских спортивных школ. Помещения и имущество учреждений передаются в оперативное управление муниципальному предприятию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Одиночный пикет по адресу Челябинск, ул. Цвиллинга 28, с плакатом «Не допустим Рейдерского захвата “Атлета”!»

Непосредственным участником оптимизации выступает челябинское муниципальное предприятие (МБУ) «Спортивный город», под эгидой которого запланирована реорганизация. Учреждения объединяют с целью минимизации расходов городского бюджета.

Против реорганизации выступили родители, чьи дети посещают детско-юношескую спортивную школу «Атлет». 28 августа с раннего утра в пикеты возле зданий правительства Челябинской области и администрации города Челябинска встали участники протеста. Так, по адресу ул. Цвиллинга, 28, с двумя плакатами — «Не допустим Рейдерского захвата «Атлета»!» и «Губернатор, Помоги! Не оставь спортсменов Атлета на Улице!!!» вышла Ольга Романова. По словам участницы одиночного пикета, так называемая «оптимизация» затронет кадровый состав спортивных учреждений, введёт дополнительные платные услуги и лишит детей возможности заниматься спортом.

«У меня ребенок занимается в спортивной школе «Атлет». Мы знаем, что вышло постановление о передаче имущества спортшколы «Атлет» и об объединении спортивных школ. В итоге мы не знаем, что будет с нашим тренером, куда она пойдёт и где будет потом работать. И где останутся наши дети, в каких условиях они будут заниматься и вообще будут ли. Мы не знаем, что будет с помещением, можно ли нам будет так же, как раньше, бесплатно его посещать», — сообщила Ольга Романова корреспонденту ИА REGNUM.

Как пояснила участница пикета, клуб «Атлет» находится в Центральном районе по адресу улица Сони Кривой, дом 26 и по улице Карла Либкнехта, дом 18, где расположены детские тренажеры и зал акробатики. С детьми работает тренер, мастер спорта по гимнастике и бодибилдингу, в помещении школы имеются более 40 детских тренажёров. В залах занимаются, в том числе, с детьми с ограниченными возможностями по восстановительным методикам. Но и с обычными детьми занятия проходят на уровне, — дети становятся призерами международных соревнований, пояснила Ольга Романова.

Возле здания администрации Челябинска по адресу площадь Революции, дом 2 с плакатами разместился другой участник Евгений Линяев. У него плакаты: «Руки прочь от ДЮСШ Атлет» и «Чиновники! НЕ выгоняйте Нас на Улицу!». По словам отца двух детей, посещающих спортивную школу, учреждение ожидает оптимизация, по которой помещение с имуществом переходит в оперативное управление муниципального предприятия. Дальнейшая судьба тренеров и сотрудников учреждения неизвестна, хотя родители полагают, что будет сокращение кадров и коммерциализация сферы.

«Состоялось 20 июня (2017 года — ИА REGNUM ) заседание Комитета по социальной политике городской думы, где вынесли решение об оптимизации нескольких спортивных школ, в том числе спортшколы «Атлет», — пояснил руководитель ДЮСШ Сергей Цыкунов.

Глава спортшколы добавил, что предстоят общественные акции, которые инициировали активные родители. Так, например, 30 августа 2017 года на Алом Поле состоится массовый пикет, на который выйдут противники затеянной чиновниками оптимизации. На эту информацию, по словам Сергея Цыкунова, отреагировали в управлении физической культуры, спорта и туризма администрации Челябинска. Чиновники якобы предложили руководителю «Атлета» забрать уведомление на пикет и не проводить акцию. Как пояснил руководитель спортшколы «Атлет», это предложение было странно слышать, так как создана инициативная группа родителей, которая и принимает решения о проведении общественных мероприятий.

Взамен глава ведомства Евгений Иванов якобы предложил встречу 29 августа в 15:00 по местному времени на территории спортшколы «Атлет» с родительским активом, на которой будут обсуждены все возникшие вопросы. При этом родители поставили условие, что на собрании будут присутствовать СМИ и представители общественности. Чиновник согласился.

Общественники отмечают шаблонность действий чиновников при оптимизации социальной сферы. Вначале принимаются кулуарные решения об оптимизации. Затем неожиданно об этом ставят в известность руководство оптимизируемых учреждений. В последнюю очередь об этом узнают родители. Как правило, их возмущение выражается в намерении публичных выступлений и протестов, что естественно. Когда об этих акциях узнают чиновники, то решаются на встречу, чтобы «прояснить вопрос». Зачастую эти встречи проводятся для того, чтобы заверить в необходимости оптимизации, «усыпить бдительность» родителей, активистов, а затем, «перевернув страницу», продолжить задуманное.

«Как правило, исполнители и их планы по оптимизации долгое время остаются в тени. В идеале общественность, по их представлениям, и вовсе не должна узнать, что происходят какие-то изменения. Горожане должны узнавать все по факту, — в этом логика действий чиновников, когда они организуют какие-либо преобразования в социальной сфере. Это касается культуры, библиотечной системы, здравоохранения и других областей», — прокомментировал ситуацию один из представителей родительского актива.

Отметим, в Челябинске действуют более 100 детских спортивных школ, которые имеют статус муниципального бюджетного учреждения. В городской думе Челябинска заявляют, что в планах провести оптимизацию и добиться сокращения расходов на спортшколы. По одной информации, экономия составит семь-восемь миллионов рублей, по другой — 10−30 млн. При этом якобы ни один тренер уволен не будет, а количество мест в детских спортивных школах только вырастет.

Напомним, весной 2017 года в Челябинске была реализована оптимизация юношеского отдела Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина. Власти уверяли, что юношеский отдел сохранится, книжный фонд лишь переедет в новые помещения, и никто из сотрудников не будет уволен. При этом руководство библиотеки и управления культуры администрации города Челябинска категорически отказывалось обнародовать планы использования высвободившегося помещения юношеского отдела площадью свыше 380 квадратных метров. Настойчиво лишь заявлялось, что помещение «остается в оперативном управлении библиотечной системы». В настоящее время вместо юношеского отдела создан «молодёжный», а все сотрудники отдела по работе с юношеством уволены.