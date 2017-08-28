Ярославль, 28 августа, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Ярославскому электротранспорту для развития и обновления необходимо 8 млрд рублей. Об этом заявил на рабочем совещании по обсуждению программы развития транспортной инфраструктуры директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

City-yaroslavl.ru Совещание по развитию транспорта в Ярославле

Депутаты муниципалитета, руководители мэрии Ярославля и транспортных предприятий города собрались, чтобы еще раз обсудить ситуацию вокруг городского общественного транспорта в рамках работы над бюджетом 2018 года. Депутатов тревожит финансирование транспорта в следующем году. Для покрытия потребности не хватает около 200 млн рублей, которые выделяются из городского бюджета предприятиям общественного транспорта на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения.

Исполняющий обязанности председателя муниципалитета Артур Ефремов спросил, удалось ли мэрии изыскать дополнительные средства для транспорта. Заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Карханов ответил, что пока дополнительные средства не предусмотрены. При этом потребность в них для городских предприятий очень острая: в течение нескольких лет «Яргорэлектротрансу» и «ПАТП-1» не выделяются деньги на амортизацию, то есть обновление подвижного состава и инфраструктуры.

Депутаты также попросили мэрию обозначить приоритеты: кто должен быть основным перевозчиком — городские предприятия или частные маршрутные такси?

«В 2015 году маршрутная сеть была оптимизирована. Около трети маршрутов была закрыта. К сожалению, крупные перевозчики, такие как «Яркамп», которые осуществляли перевозки автобусами большой вместимости, ушли. Пришлось проводить конкурсы на перевозки автобусами средней вместимости, в основном это ПАЗы. Пассажир от этого не потерял ничего. Был период привыкания, но сейчас никаких нареканий со стороны пассажиров нет. У нас не было другого выхода, так как в ПАТП-1 была ситуация, что автобусы не выходили просто в связи с тяжелым техническим состоянием», — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Карханов.

Ряд депутатов категорически не согласны с заменой общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) маршрутными ПАЗами и автобусами малой вместимости. Они говорят о том, что городской транспорт выполняет социальную функцию, так как перевозит льготные категории пассажиров, в то время как в маршрутных такси льгот нет. Следовательно, главной задачей городские власти должны видеть сохранение и развитие городского общественного транспорта. Депутат Валерий Байло отметил, что в городе нет программы развития общественного транспорта, и все усилия сводятся к выживанию двух принадлежащих мэрии предприятий.

«Согласно постановлению правительства, к 2020 году 20% общественного транспорта должны работать на газомоторном топливе. Но в этом направлении в городе не делается ничего. Не строятся газовые заправки, не приобретается техника», — отметил Валерий Байло.

Валерий Байло призвал городские власти разработать программу развития транспорта. Директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев сообщил, что этим в ближайшее время намерено заняться правительство России, при этом упор должен был сделан именно на электрический транспорт.

«Сегодня ведется работа совместно с министерством. В ближайшее время состоится заседание Госсовета по проблемам пассажирского транспорта, ожидаются федеральные инвестиции именно в городской электротранспорт. Сколько бы денег не выделялось из городского бюджета, нам этого будет мало. Сегодня «Яргорэлектротрансу» нужно около 8 млрд рублей. Без серьезных федеральных целевых программ не обойтись», — сказал директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

По словам Сергея Карханова, работа по оптимизации сети городских маршрутов идет и сегодня совместно с правительством Ярославской области. На днях в Ярославле побывали представители ГУП «МосгортрансНИИпроект», которые обсуждали с предприятиями возможности улучшения их работы.

«Прорабатывается идея создания магистральных маршрутов, которые бы соединяли разные районы города, например, Заволжский с Фрунзенским и Дзержинский с Красноперекопским. Например, можно продлить троллейбус № 8 до Нефтестроя», — сказал Сергей Карханов.

Депутат Антон Голицын призвал не ждать федеральных денег, так как до них общественный транспорт может просто не дожить.

«Я предлагаю на ближайшем заседании муниципалитета принять обращение к губернатору и правительству области, областной думе о выделении целевой областной субсидии на амортизацию предприятий городского транспорта — 83 млн рублей. Областной бюджет содержит транспорт на внутриобластных маршрутах, но половина жителей области живет в Ярославле, а вся нагрузка, 450 млн рублей, лежит на городском бюджете», — сказал депутат Антон Голицын.

И.о. председателя муниципалитета Ярославля Артур Ефремов пообещал проработать с городскими и областными властями предложения коллег — и по обращению за помощью к властям региона, и по разработке программы развития транспорта.

В ходе совещания руководители транспортных предприятий и мэрии констатировали, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей в текущем году не помогло предприятиям. По словам Ильхама Худиева отток пассажиров составил около 20%, а Сергей Карханов сказал, что процент ниже — около 10%.

Депутат и председатель региональной «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Выржиковский отметил, что спасение общественного транспорта не должно происходить путем ущемления частных перевозчиков, которые представляют малый и средний бизнес.

«Нужно понимать, о чем мы говорим — о поддержке транспортных предприятий или перевозке пассажиров? Если мы думаем о пассажире, то ему все равно, кому принадлежит транспорт — частнику или муниципальному предприятию. Говоря о спасении транспорта, мы должны понимать, что источников его спасения может быть только два — пассажиры, которые оплачивают проезд и бюджет, в котором нет денег», — сказал депутат Сергей Выржиковский.

Участники совещания отметили, что без тесного взаимодействия с областным уровнем власти не обойтись. Одна из проблемных точек — тарифная политика. По словам директора АО «ПАТП-1» Эдуарда Гаврилова, департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов регулярно не включает в тариф необходимые затраты.

«Формирование тарифа происходит по индексу роста потребительских цен. Берутся утвержденные затраты текущего года и умножаются на коэффициент-дефлятор. Но есть ряд требований, которые законодательство предъявляет к общественному транспорту и которые требуют затрат. Но эти затраты никто не компенсирует», — сказал директор АО «ПАТП-1» Эдуард Гаврилов.

Пока что выход из ситуации не найден. Недофинансирование общественного транспорта, высокий износ подвижного состава и инфраструктуры — проблема, требующая комплексных решений. Руководство муниципалитета совместно с исполнительной властью продолжит поиск выхода из ситуации.