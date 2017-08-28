Калуга, 28 августа, 2017, 17:25 — ИА Регнум. В 2017/2018 учебном году численность школьников в Калужской области впервые за последнее десятилетие превысит стотысячный рубеж. 1 сентября за парты сядут более 104 тыс. школьников, из них около 11 700 — это первоклассники, сообщает 28 августа корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM День знаний

По данным регионального министерства образования и науки, в 2017/2018 учебном году в области будут работать 766 образовательных организаций, включая 350 школ, 230 детских садов, 12 вузов, 139 учреждений дополнительного образования.

39 школ (или 11,6% от общего числа школ региона) продолжат работать в две смены. В 2016/2017 учебном году таких учебных заведений было 42.

В школах области будут трудиться 8132 педагогических работника, из них 40 человек — трудоустроенные в 2017 году молодые специалисты. В первом полугодии 2017 года средняя зарплата педагогов школ области увеличилась на 1,7% и составила 27 тыс. 933 рубля.

На подготовку школ к новому учебному году — проведение ремонтов, приобретение нового оборудования, закупку учебников — из областного и муниципальных бюджетов было выделено свыше 215 млн рублей.

97% детей в возрасте до 7,5 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Планируется открыть 120 новых мест в калужском детском саду «Цветочный город» и 50 мест в частных детских садах. Средняя зарплата воспитателей детских садов за 6 месяцев 2017 года составила 24 тыс. 947 рублей, что на 6,3% выше уровня аналогичного периода 2016 года.

Напомним, всего в 2017/2018 учебном году в школы России пойдут 15,5 млн детей, что на 1 млн больше 2016/2017 года. Из них 1 млн 800 тыс. — это первоклассники. Число детей, посещающих детские сады, также увеличится до 7,3 млн человек.

В настоящее время в России насчитывается почти 94 тыс. образовательных учреждений, из них 42 тыс. школ. К 1 сентября откроется 76 новых школ, а до конца 2017 года — ещё 94.