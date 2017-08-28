Москва, 28 августа, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Новейшие российские дизель-электрические субмарины Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» вошли в акваторию Средиземного моря, сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Минобороны России Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино»

Российские подлодки совершают переход с Балтийского моря на Черноморский флот. Субмарины двигаются в надводном положении, их сопровождает спасательный буксир Балтийского флота СБ-921.

После включения в боевой состав Черноморского флота обе субмарины введут в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Большие дизель-электрические подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород» являются пятой и шестой по счету в серии субмарин проекта 636.3 «Варшавянка», построенных на «Адмиралтейских верфях» для Черноморского флота России.

Справка ИА REGNUM : подводные лодки проекта 636.3 предназначены для уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, патрулирования и разведки в «ближней» морской зоне.

Подлодки длиной 73,8 метра имеют подводное водоизмещение 3100 тонн и способны погружаться на глубину до 300 м. Субмарины данного типа развивают скорость до 20 узлов, автономность их плавания доходит до 45 суток.

Благодаря широкому применению шумопоглощающих элементов и систем субмарины данного типа обладают высокой скрытностью.

Экипаж — 52 человека. Подлодки проекта 636.3 вооружены шестью торпедными аппаратами и крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».