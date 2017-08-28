Манила, 28 августа, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Военные Филиппин ликвидировали 10 боевиков, которые пытались проникнуть в южный город Марави, захваченный террористами, лояльными ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 28 августа сообщает Agence France-Presse.

U.S. Navy photo by Lt. Anthony Waters Филиппинский десант

Утром 28 августа 10 боевиков на двух моторных лодках пытались проникнуть в Марави, чтобы присоединиться к исламистам, заявил представитель оборонного ведомства Филиппин генерал-лейтенант Карлито Гальвес.

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«Пусть это станет предупреждением для тех, кто намерен сбежать из Марави или войти в город, чтобы присоединиться к боевикам. Наши войска ждут вас. Мы обязательно до вас доберёмся», — добавил Гальвес.

Напомним, в течение почти 100 дней силы безопасности Филиппин пытаются выбить боевиков из Марави. С начала боевых действий погибли 45 мирных жителей и 130 военнослужащих. Военным удалось ликвидировать 603 боевика.

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Ранее правительственные войска помешали войти в Марави десяткам боевиков, которые планировали доставить исламистам боеприпасы.