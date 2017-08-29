Берлин, 29 августа, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Развернувшаяся в Евросоюзе борьба против производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вызывает большой оптимизм у потенциальных выгодоприобретателей. Кто относится к их числу и какова роль «зеленой» пропаганды в данном процессе, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Pxhere.com Экологи в ярости

Европейское агентство по защите окружающей среды обнародовало последний доклад, в котором заявляется, что преждевременная смерть в ЕС настигает более полумиллиона людей именно по виде автомобильных выхлопов. Это утверждение звучит очень серьезно, но ничем не подтверждается. Не проводится даже сравнительный анализ участия в загрязнении окружающей среды автомобилей, теплоэлектространций, отходов предприятий и прочего. Сильная цифра должна убедить читателя сама по себе.

Франция и Англия уже объявили о своих планах по запрету продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году. Германия намерена применить ход, который жителям бывшего СССР известен как «встречный план». В неудержимой борьбе за экологию Германия собирается запретить продажу дизелей в 2030 году.

Но истерия, охватившая большую тройку европейских держав, никак не отразилась пока что на планах Испании. Издание El Confidential отмечает, что запрет на производство автомобилей с ДВС в Испании не только не принят, но даже и не обсуждается. Испанцы решили бороться с загрязнением альтернативным способом — четко прослеживая возраст машин и запрещая въезд в города тем, кто превышает допустимые уровни загрязнения окружающей среды. Суммируя действия европейских «зеленых» с идеями Дональда Трампа брать 35%-ную пошлину при ввозе в США немецких автомобилей, приходится констатировать, что основной интерес защитников природы лежит в сфере удушения немецкого автопрома.

Читайте подробности: Самоубийство европейского автопрома ради «Америка снова будет великой»?

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