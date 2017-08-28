Ярославские синоптики объявили конкурс для любителей облаков
Ярославль, 28 августа, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославской области синоптики объявили фотоконкурс «Облака над Ярославией». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики впервые проводят такой конкурс. Его целью является освещение уникальности погодных явлений, получение эстетического удовольствия от наблюдения за погодой, отображение красоты Ярославского края с помощью художественных средств фотографии и привлечение интересов молодежи к миру науки об атмосфере и работе гидрометеорологов. В конкурсе три номинации: «Небесные кружева» — здесь будут соревноваться узоры из облаков, «Буйство стихии» — в этой номинации принимаются фотографии предгрозовых облаков. Сложившиеся в фигурки людей, животных или предметы облака будут оценены в номинации «У облаков нет границ фантазии».
«В этом году всемирный день метеоролога совпал с днем облаков, и поэтому мы решили провести подобный конкурс. На него подано уже много работ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела гидрометеорологического обеспечения филиал ФГБУ «Центральной УГМС» Альбина Колоскова.
Призом может стать что-то из приборов синоптиков — барометр, термометр или даже электронная метеостанция.