Ярославль, 28 августа, 2017, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославской области синоптики объявили фотоконкурс «Облака над Ярославией». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Любители фотографировать облака могут получить приз

Синоптики впервые проводят такой конкурс. Его целью является освещение уникальности погодных явлений, получение эстетического удовольствия от наблюдения за погодой, отображение красоты Ярославского края с помощью художественных средств фотографии и привлечение интересов молодежи к миру науки об атмосфере и работе гидрометеорологов. В конкурсе три номинации: «Небесные кружева» — здесь будут соревноваться узоры из облаков, «Буйство стихии» — в этой номинации принимаются фотографии предгрозовых облаков. Сложившиеся в фигурки людей, животных или предметы облака будут оценены в номинации «У облаков нет границ фантазии».

«В этом году всемирный день метеоролога совпал с днем облаков, и поэтому мы решили провести подобный конкурс. На него подано уже много работ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела гидрометеорологического обеспечения филиал ФГБУ «Центральной УГМС» Альбина Колоскова.

Призом может стать что-то из приборов синоптиков — барометр, термометр или даже электронная метеостанция.