Ярославль, 28 августа, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Детские сады в Ярославле повсеместно перешли на единое меню, которое было разработано специализированной рабочей группой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Меню в детских садах будет сбалансированным

Руководители дошкольных образовательных учреждений, специалисты департамента образования и сотрудники пищевой лаборатории области при составлении нового рациона следят, чтобы блюда были сбалансированными, полезными и вкусными.

«Мы старались также сделать блюда красивыми, чтобы детям хотелось их съесть. Теперь повара будут готовить более сложные блюда из привычных продуктов, чтобы дети кушали с аппетитом. Сейчас в рационе дошкольников появятся творожники пряные, рубленные капустные котлеты, макаронные блюда с овощами, а также розовое пюре с картофелем и морковью» — отметила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Кроме того, из меню полностью исключены все продукты, содержащие консерванты: колбасы, тушенка, сгущенное молоко, промышленные соки, варенье и прочее. Вместо них будет больше мяса, молочных и кисломолочных продуктов, овощей, морсов и компотов из натуральных фруктов.

«Мы сейчас более тщательно проводим мониторинг цен, чтобы не было удорожания стоимости питания при включении более дорогостоящих натуральных продуктов. С 20 сентября мы переходим на услугу единого поставщика, который будет предоставлять нам все необходимые продукты должного качества в рамках установленной стоимости» — подчеркнула заведующая детского сада № 55 Ольга Румянцева.

Впервые о переходе ярославских детсадов на единое меню заговорили еще в 2013 году. Однако тогда систему запустить не удалось. Единое меню уже успешно работает в некоторых крупных российских городах, например в Москве и Самаре.