Москва, 29 августа, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Высказывание польского премьер-министра Беаты Шидло о поддержке неоднократно высказывавшейся идеи о взыскании с Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне может быть рассмотрено с нескольких точек зрения. Какие аспекты можно обсудить в связи с позицией официальной Варшавы по вопросу взыскания с Германии репараций и есть ли в этом вопросе возможная выгода для нынешних российско-польских отношений, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Памятник польско-советскому боевому содружеству. Город Легница, Польша

Поведение Польши по поводу сохранения памяти о советских солдатах, освобождавших эту страну во время Второй мировой войны, иначе как отвратительным не назвать. Но если говорить о так называемой real politic, то польская дипломатическая атака, планирующаяся по отношению к Германии, могла бы стать на фоне текущих событий небесполезной для позиции Москвы по отношению к российской, а точнее, антироссийской политике ЕС.

Поддержка Варшавы по вопросу о репарациях могла бы оказать необходимо давление на Берлин и одновременно подчеркнуть ту позицию Польши, с которой Россия, несмотря на разногласия по оценке исторических событий, вполне может быть согласна. Курс, взятый Берлином на поддержку культурного и гражданского развала Европы, дехристианизацию и неспособность защитить свое население от агрессивного поведения радикальных исламистских элементов, встречает в лице Польши вполне оправданное противодействие. Возможно, улучшение российско-польских отношений поможет сдвинуть с места и затянувшееся решение украинского вопроса.

Читайте подробности в материале: Вставай, брат поляк! Варшава против Берлина

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