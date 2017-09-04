Санкт-Петербург, 4 сентября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. 22 августа Родзянко обратился к Керенскому с письмом от имени частного совещания Госдумы с заявлением о необходимости отменить закон о хлебной монополии.

Заседание Временного комитета Государственной думы

Заседание бюро ВЦИК оставляет вопрос о резолюции, вынесенной в Гельсингфорсе Советом и ЦК Балтфлота, до следующего заседания.

«Председатель Гельсингфорского Совета внес письменное заявление, что, после вынесения 15 августа Советом резолюции о роспуске сейма, ночью последовало приказание второму артиллерийскому полку выслать наряд к финляндскому сейму, но, согласно постановлению Совета, полковой комитет выполнить это приказание отказался, и ответственность за такое поведение полкового комитета Гельсингфорский Совет принимает на себя».

Вечером в Смольном институте состоялось заседание представителей фабрично-заводских комитетов и профсоюзов. Собрание созвано ВЦИК. С коротким докладом от него выступает Мазуренко, который указывает на опасность Петрограду со взятием Риги, говорит о необходимости охраны рабочими заводов. Между прочим, констатирует, что атака на Советы и Временное правительство уже началась.

Ларин (член Центрального Совета профсоюзов) указывает, что политическая охрана Петрограда рабочими предполагает необходимость осуществления ряда гарантий в том, что рабочие не явятся игрушкой в руках контрреволюционеров. Гарантии эти, по словам оратора, заключаются в следующем: во-первых, ВЦИК должен открыто потребовать удаления реакционных генералов, как, например, Романовского, который тенденциозно освещает события на Рижском фронте, и генерала Васильковского; во-вторых, контроль над войсками Петроградского военного округа должен вновь перейти к органу революционной демократии; в-третьих, в борьбу с контрреволюцией должна быть внесена широкая гласность; в-четвертых, ввиду того, что представляется возможным, что войскам Петроградского округа придется выйти навстречу врагу, уже теперь должны быть приняты подготовительные меры для образования гражданской милиции посредством вооружения рабочих; и, наконец, в-пятых, контроль над разгрузкой Петрограда должен принадлежать органам революционной демократии.

Ряд последующих ораторов присоединяется в общем к точке зрения Ларина. Шляпников, 3алуцкий, Левин и др. указывают, что если ВЦИК рассчитывает в настоящий тяжелый момент на Петроградский пролетариат не только как на технический аппарат, а как на силу, могущую противостоять врагу извне и изнутри, то он должен пойти навстречу требованиям пролетариата и уничтожить ту пропасть, которая образовалось за последнее время между ВЦИК и Петроградскими рабочими массами. Один оратор удивляется:

«О чем вы можете с нами говорить? Вы, которые допускаете травлю нас и наших единомышленников, которую устраивает буржуазия вместе с контрреволюционными генералами. Наши вожди сидят в тюрьмах, а вы зовете нас для обсуждения вопросов, связанных с обороной столицы».

Рабочие на заводском собрании

Рязанов призывает собрание не поддаваться панике и указывает на энергию и решимость французских рабочих в деле защиты своей столицы при аналогичных обстоятельствах. Указывает на усиление контрреволюционной деятельности в тылу в связи с прорывом Рижского фронта и на необходимость решительной борьбы с этой опасностью. Собрание закрывается, не приняв никакой резолюции (по настоянию Рязанова).

«Известия» большими буквами печатают: «Отечество и революция в опасности»; в передовице сообщают о взятии Риги и призывают всех к объединению для отпора.

Состоялось заседание полковых комитетов. Обсуждались задачи, которые стоят перед Петроградским гарнизоном в связи с событиями на Рижском фронте. Принята резолюция о приведении войск Петрограда в полную боевую готовность. Приняты резолюции протеста против желтой прессы, неправильно освещающей события на фронте, а также против тенденциозных сообщений Ставки о положении дел на фронте.

«Известия» печатают письмо Исполкома румынского фронта, Черноморского флота и Одесского округа к Временному правительству и ВЦИК о провокационных телеграммах, искажающих истину, которые посылает Ставка о фронте. Сами «Известия» по этому поводу пишут:

«Между тем русское общество и до сих пор продолжает оставаться в заблуждении, будто русская революционная армия — скопище трусов, и это заблуждение по-прежнему питается официальными сообщениями с фронта, тенденциозно искажающими действительный ход событий… В то время как армия доблестно сражается и гибнет за дело революции, какая-то темная клика, необычайно близкая к высшим командным кругам, творит чудовищное провокационное дело… Россия вправе требовать, чтобы ей открыли всю правду о нашем июльском отступлении…»

Львов в своих показаниях (30 августа) пишет:

«Вскоре после Московского совещания в Москве от И. А. Добрынского, «который в Ставке как свой человек» (из показаний Львова от 27 августа), я услышал, что в Ставке будет происходить какое-то совещание… 22 сего августа я вновь встретился с Добрынским. Во время нашего разговора Добрынский сказал, что в ставке готовится переворот, в смысле объявления Корнилова диктатором…»

Владимир Николаевич Львов

«Пролетарий» печатает статью Сталина «Полоса провокаций»:

«Июньская бойня 1848 года, сдача Парижа в 1871 году, провокация в тылу и на фронте в целях борьбы с революцией — кому не известны эти вероломные приёмы буржуазии?.. Разве Рябушинский не угрожал недавно открыто и всенародно, что буржуазия в крайнем случае не преминет прибегнуть к помощи «костлявой руки голода и нищеты», чтобы сократить рабочих и крестьян? И разве буржуазия уже не перешла от слов к делу, добившись закрытия заводов и фабрик, выбросив десятки тысяч рабочих на улицу?..

Ещё в марте месяце говорили о плане неких генералов сдать Ригу, причём это не удалось им сделать по «независящим обстоятельствам». В июле этого года русские войска очистили Тарнополь и Черновицы. Наймиты буржуазной печати в один голос обвиняли при этом солдат и нашу партию. И что же? Выясняется, что «отступление было спровоцировано», что «измена была разыграна как по нотам, по заранее обдуманному, рассчитанному плану». Причём определенно указывают на некоторых генералов, организовавших автомобили, шнырявшие по армии и приказывавшие солдатам отступить…

Теперь дошла очередь до Риги. Телеграф принёс известия о сдаче Риги. Наймиты буржуазной печати уже принялись травить солдат, якобы бегущих в беспорядке. Контрреволюционная Ставка поёт в один голос с «Вечерним временем», стараясь взвалить вину на революционных солдат. Мы не удивимся, если сегодня начнутся на Невском манифестации с лозунгом: «Долой большевиков!».

А между тем телеграммы Войтинского, помощника комиссара под Ригой, не оставляют сомнения в том, что на солдат клевещут… Не ясно ли, что контрреволюционные генералы и буржуазная печать, клевеща на солдат, исполняют какой-то план? Не ясно ли, что этот план как две капли воды похож на другой план, разыгранный у Тарнополя и Черновиц?

Не ясно ли, наконец, что открывшаяся в России полоса провокаций является орудием диктатуры империалистической буржуазии, полная ликвидация которой является первой задачей пролетариата и революционных солдат?»

На заседании Исполкома Совета крестьянских депутатов Быховский в докладе привел общие данные о размерах аграрных волнений с 1 марта по 25 июля по сведениям, имеющимся в главном земельном комитете. Всего за этот период произошло 1777 случаев аграрных конфликтов. 50% всех случаев — конфликты из-за захвата населением угодий.

В помещение союза металлистов явился представитель министерства продовольствия и заявил председателю союза Шляпникову требование освободить помещение.

«Пролетарий» печатает призыв к рабочим собрать 100 тысяч рублей за одну неделю на нужды газеты.

На объединительном съезде РСДРП без прений принята резолюция с требованием о немедленной отмене смертной казни. Далее заслушиваются доклады Либера, Мартынова и Суханова по вопросу о войне и мире. Прения затянулись до поздней ночи.

ЦК РСДРП (б) отказался от приглашения участвовать в комитете ВЦИК по организации 27 августа празднования полугодовщины революции.