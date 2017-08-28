Санкт-Петербург, 28 августа, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия на Обводном канале в Адмиралтейском районе, в результате которого поздно вечером 27 августа погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

УГИБДД по СПб и Ленобласти Момент перед ДТП на Обводном канале

Как уточнили в дорожной полиции, около 21:10 минут у дома 134 по набережной Обводного канала водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь от улицы Розенштейна к Старо-Петргофскому проспекту, совершил наезд на опору освещения.

Находившийся за рулем мужчина (1987 года рождения) и один из его пассажиров (мужчина 1979 г.р.) скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще один пассажир был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и, несмотря на усилия медиков, также скончался.

После того, как была обнаружена и просмотрена запись с камеры видеонаблюдения на одном из соседних с местом ЧП домов, стало понятно, что причиной наезда на препятствие могли стать действия другого участника дорожного движения: неизвестный автомобиль при обгоне на высокой скорости предположительно «подрезал» машину пострадавших, в результате чего последняя ушла в столб.

«Просим очевидцев данного происшествия обратиться по телефонам: 573−03−15, 573−03−23, 573−03−19, 573−03−26 (или по адресу электронной почты propaganda78@mail.ru)», — отметили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что за период с 25 по 27 августа на дорогах Санкт-Петербурга зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Помимо погибших в аварии на Обводном канале, еще 37 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести, из них 4 ребенка.