Ярославль, 28 августа, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Сроки работ по укладке верхнего слоя асфальта на ярославских дорогах, скорее всего, будут сорваны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель группы «Дороги Ярославля», общественник Андрей Трифонов.

City-yaroslavl.ru Дорожники стараются уложиться в сроки

«Совсем с открытыми дорогами мы в зиму не войдем, так как нижнее основание, нижний слой в большинстве случаев уже сделаны. Но вероятность того, что верхний слой, скорее всего, в сроки сделают не везде — процентов 70. И то, что на большинстве дорог качество работ хромает — это тоже факт, как бы нам не говорили об обратном по телевизору» — отметил Андрей Трифонов.

Говоря о некачественном ремонте, общественники прежде всего имеют в виду московскую компанию «Экоград».

«К ним возникает большинство вопросов. Есть претензии и к вологодцам по тем их объектам, которые делают по договорам субподряда местные дорожники. Такие дороги есть, хотя это и не афишируется. Субподрядчики есть и у «Экограда», и у вологодцев — это объективная реальность, и от нее никуда не деться. А кто будет отвечать по гарантии — неизвестно. Если вологодцев мы в следующем году сможем как-то привлечь к исполнению гарантийных обязательств, то «Экоград» — вряд ли. Эта организация хоть и занималась ремонтом дорог, но в очень малом объеме и, судя по всему, не слишком профессионально. Вспомним: в середине июня они пообещали, что через две недели в Ярославле будет стоять асфальтовый завод полного цикла. У нас сейчас 28 августа, и, по моим сведениям, со своего асфальтового завода они асфальт так и не получают в тех объемах, которые нужны. Я подозреваю, что он даже не работает» — говорит Андрей Трифонов.

Напомним, по основной массе контрактов сроки выполнения работ по ремонту дорог — 20 октября. Мэром Ярославля по согласованию с подрядчиками был оговорен срок 15 августа, но он сорван.