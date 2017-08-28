Ханты-Мансийск, 28 августа, 2017, 16:30 — ИА Регнум. В Югре родители первоклассников могут получить более 11 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и молодежной политики ХМАО.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Данная финансовая поддержка предусмотрена окружным законодательством. Причём малообеспеченные получат меньше многодетных. Так малообеспеченным положено единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс в размере 7 тыс. 975 рублей. А многодетным ежегодно для подготовки ребенка к началу учебного года в размере 7 тыс. 453 рублей, при поступлении в первый класс — 11 тыс.180 рублей.

Но не все многодетные могут расчитывать на столь внушительное подспорье к семейному бюджету. «Единовременные выплаты многодетным и малообеспеченным семьям средства предоставляются при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в автономном округе и проживания на территории автономного округа не менее 10 лет», — поясняют в департаменте.

Отметим, что в ряде регионов России, например, в Мордовии и Рязани, предусмотрены аналогичные единовременные выплаты в размере от полутора до двух тысяч рублей. В соседнем с ХМАО Ямало-Ненецком автономном округе единовременное пособие для многодетных ко Дню знаний составляет, согласно данным на сайте департамента социальной защиты, 3 тыс. 354 рубля.