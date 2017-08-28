Москва, 28 августа, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Вопрос повышения цен на алкоголь поднимается с завидной регулярностью в России с (и не только). Каждый раз, когда подобные меры (неоднократно) принимались в нашей стране, они приводили к каким угодно, но только не запланированным результатам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор НИИ «Продовольственная безопасность» РЭУ им.Г.В.Плеханова Михаил Ананьев.

Иван Горохов. Запил

«В соответствии с точкой зрения Минздрава население страны представляет собой единую социальную структуру, а значит высокие, по сравнению с инфляцией темпы роста цен на водку (качественный крепкий алкоголь) приведет к снижению потребления крепких напитков и будет способствовать снижению его доступности на рынке с одной стороны, и развитию культуры потребления слабоалкогольной продукции с другой», — сказал эксперт.

«Очевидно, что для населения, находящегося в наибольшей зоне риска с точки зрения систематического потребления алкоголя, эта мера не станет эффективной. Традиционно заменять сильно алкогольные напитки на слабоалкогольные они не будут не стремиться — для получения привычной «дозы» им придется покупать большее количество и в итоге цена сравняется с небольшим объемом, но качественного и сильного алкогольного напитка», — считает Ананьев.

«Как показывает практика, определенный слой социума переходит на различного рода заменители (например: на производимую в домашних условиях продукцию) и фальсификаты (достаточно вспомнить лекарственные заменители, законодательно запрещенные совсем недавно, замена которым уже появилась)», — отметил эксперт.

«Таким образом, данный подход не является формой решения проблемы алкоголизма в России потому, что переход на употребление качественного (и дорогого, соответственно, алкоголя) невозможен по причинам неготовности большого количества населения к увеличению расходов», — полагает Ананьев.

«С точки зрения бюджета изменение акцизной политики в 2018 — 2019 годах и рекомендации Минздрава отражают направления политики, направленной на желание и необходимость пополнить бюджет. Но на практике эти меры будут сопровождаться сокращением легального рынка алкогольной продукции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство здравоохранения РФ выдвинуло предложение о повышении минимальной стоимости крепкого алкоголя с более чем девятипроцентным содержанием спирта во имя снижения потребления алкоголя в России. Оптимальная цена за пол-литровую бутылку водки, по мнению министерства, должна быть дороже 300 рублей.

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