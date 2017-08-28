Ереван, 28 августа, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В министерстве обороны Армении пока не комментируют информацию о том, что Ереван якобы готов войти в создающуюся по инициативе России коалицию по разминированию Сирии.

mil.ru Сапёры

Такую информацию 25 августа распространило новостное агентство Sputnik (Армения) со ссылкой на РИА Новости. По данным агентства, о том, что Армения и Сербия дали согласие войти в создающуюся по инициативе России коалицию по разминированию в Сирии сообщил начальник управления главка международного военного сотрудничества Минобороны России Александр Новиков.

Были направлены соответствующие обращения представителям оборонных ведомств Ирана, Египта, Сербии, Армении, Турции и ОАЭ. Готовы направить свои подразделения Армения и Сербия, прорабатывается возможность привлечения китайских саперов», — цитирует Новикова Sputnik (Армения).

Несмотря на то, что РИА Новости и Sputnik входят в МИА «Россия сегодня» на сайте РИА Новости нам не удалось разыскать данную информацию.

Кроме того, должность начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, согласно сайту ведомства, занимает генерал-майор Кшимовский Александр Александрович. А генерал-майор Александр Новиков — начальник управления (строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов) ГШ ВС РФ.

Информацию о том, что якобы Армения дала согласие, чтобы войти в коалицию по разминированию Сирии уже активно обсуждают прозападные армянские эксперты, говоря о том, что отправив войска в Сирию Армения может попасть под прицел террористических группировок.

Следует отметить, что 28 июня министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что Армения не намерена в ближайшее время отправлять войска в Сирию. По словам армянского министра, речь может идти только о гуманитарных программах.

Международную коалицию стран для разминирования в Сирии предложил создать министр обороны России Сергей Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности 26 апреля.