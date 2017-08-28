Москва, 28 августа, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Цены на нефть 28 августа не показывают сколько-нибудь внятной динамики, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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«Первая половина дня прошла под знаком незначительных продаж, во второй половине сессии баррель Brent вышел в символический плюс», — отметила она. — В итоге, к настоящему времени «бочка» североморского сырья стоит $52,25 (+0,5%). Баррель легкой нефти WTI торгуется по $47,49 (-0,8%)».

«Ураган «Харви» успел напугать жителей американского побережья и вынудил крупные нефтедобывающие компании приостановить работу на месторождениях в Мексиканском заливе, но самое опасное — с точки зрения погоды, — уже позади», — сказала эксперт.

Однако, по ее мнению, говорить об ущербе, нанесенном инфраструктуре стихийным бедствием, можно будет говорить не раньше среды-четверга на этой неделе. Пока в регионе идут проливные дожди.

«На рынке обсуждают теорию, согласно которой из-за проблем после прохождения урагана Харви в США не исключены перебои с поставками нефти и нефтепродуктов. Отчасти повод для опасения есть: на пути у урагана находится до трети основных мощностей американских НПЗ», — пояснила Бодрова.

«Но на текущий момент, с одной стороны, им угрожает только кратковременный риск подтопления, с другой — в Штатах огромные коммерческие запасы черного золота, а сезонный спрос на него небольшой. Вакуума предложения тут точно не будет», — считает эксперт.

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