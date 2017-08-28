Москва, 28 августа, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Российский рубль 28 августа в середине дня укрепляется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

По ее мнению, «в рублевых парах сложилась интересная ситуация. На мировом валютном рынке «американец» упал к минимумам за два с половиной года в паре с евро и, вполне вероятно, будет падать еще».

«Налоговый период в России завершен, а сырьевой рынок не дает четких ориентиров. Получается, что попавший под рыночный пресс гринбек является сейчас единственным катализатором к удорожанию рубля», — считает Бодрова.

«Пара доллар/рубль останется в диапазоне 58,35−59,00, однако присутствуют шансы на сползание к 58,15. Это перспектива на ближайшие два-три дня», — предположила эксперт.

Добавим, 28 августа доллар США стоит 58,45 рубля (-0,2%). Евро оценивается в 69,69 рубля (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на вторник, 29 августа, составляют 58,54 рубля за американскую валюту (понижен на 60 копеек) и 69,84 рубля (повышен на 15 копеек).

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