Москва, 28 августа, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил главе минобрнауки Ольге Васильевой снова проверить уровень зарплат учителей и долгов перед педагогами, сообщает пресс-службе Правительства РФ.

Government.ru Школа

Селекторное совещание под руководством премьер-министра было посвящено готовности системы образования к началу учебного года. Медведев рассказал, что в 2017 году в школы придет учиться порядка 15,5 млн детей, из них 1,8 млн пойдут в первый класс.

Медведев отметил неплохую динамику открытия новых школ: к 1 сентября таких будет 76, а до конца года в стране появится 94 новых школы. И выделил одну из проблем в системе образования — низкий уровень зарплат учителей и задолженность перед ними.

«Проверьте еще раз и еще раз потом мне отдельно доложите», поручил он Васильевой.

Васильева сообщила, что на текущий момент не во всех регионах уровень оплаты труда педагогов достиг целевых показателей. По её сведениям за год средняя зарплата учителей выросла на 1,2 тыс. рублей и составила 33,2 тыс. рублей. Она пообещала проверить данные.

Напомним, что вопрос возник на «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2017 года. Учитель из Иркутской области заявила, что ее зарплата не превышает 16,5 тыс. рублей в месяц. Проверку данной информации обещали провести власти региона.