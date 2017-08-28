Москва, 28 августа, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Российский рубль еще 25 августа почувствовал уверенность в своих силах и вернулся на траекторию роста после четырех дней консолидации. Толчком к этому послужили итоги форума центральных банкиров в Джексон-Хоул, где Марио Драги, глава ЕЦБ, выразил мнение о необходимости поддержания текущего уровня «накачки» ликвидностью в виду вялой инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Глава ЕЦБ Джанет Йеллен и вовсе воздержалась от каких бы то ни было комментариев в отношении курса денежно-кредитной политики. В итоге в сухом остатке, ключевые ЦБ не будут спешить с натягиванием монетарных вожжей, поэтому валюты стран с развивающейся экономикой получили дополнительное время перед тем как ощутят отток средств зарубежных инвесторов. А если учесть еще и предстоящее 15 сентября заседание Банка России, где благодаря дефляции в августе может быть снижена ключевая ставка, почему бы на этом не сыграть, увеличив позиции в российских облигациях», — отметил эксперт.

«Поэтому 28 августа рубль развил преимущество, продавив доллар до минимальных отметок с последней декады июня до 58,34 рубля. Против евро в виду силы EUR/USD этот фактор полностью уравновешивается, итогом чего выступает консолидация в диапазоне 69,3−70 рублей. 29 августа против евро можно ожидать дальнейшего отката от текущих на момент написания статьи 69,70 к 69,30 рубля, что будет, возможно, обусловлено фиксацией прибыли по спурту евро на международном валютном рынке», — пояснил Вернер.

По его мнению, «по доллару задача-минимум выполнена — курс достиг 58,50 рубля и в любой момент может произойти разворот. Причины могут быть разными от решения вопросов с лимитом госдолга и финансирования правительства, до сильной статистики по рынку труда, которая приведет к пересмотру ожиданий следующего повышения ключевой ставки ФРС. Однако 29 августа доллар, скорее всего, еще сохранит инерцию к ослаблению против рубля».

«Во многом диспозиция на внутреннем валютном рынке будет зависеть от развития ситуации на рынке энергоносителей. Ураган Харви сейчас, по сути, дал все козыри покупателям — объем добычи сократился на 420 тыс. баррелей после того, как был эвакуирован персонал со 105 добывающих платформ в Мексиканском заливе. Активность боевиков в Ливии и очередное снижение числа буровых на фоне слабости доллара дают все предпосылки для подъема цен к летним пикам», — считает Вернер.

«Однако «быки» пока все еще слишком медленно идут к своей цели, застряв на максимумах предыдущих дней в районе $52,60. Поэтому если здесь будет прорыв, то и паре доллар/рубль можно будет рассчитывать на еще пару десятков отвоеванных копеек, в противном случае можно будет ожидать отскок до 58,80 рубля, а там уже возможны варианты», — полагает эксперт.

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