Киев, 28 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В конце августа рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень — с Caa3 до Caa2 с «позитивным» прогнозом. Украинское правительство и президентская администрация восприняли эту новость как большую победу. Чиновники наперегонки приписывают себе заслуги, перетягивая одеяло успеха на себя, предвкушая получение новых кредитов и радуясь дальнейшему затягиванию долговой веревки на шее простых украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт

Так, 26 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя решение агентства, подчеркнул, что пересмотр рейтинга является свидетельством успеха структурных реформ на Украине.

«Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону — эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства», — сказал Гройсман, слова которого приводит пресс-служба кабинета министров Украины.

Премьер подчеркнул, что впереди много работы — в секторе политической стабильности, продолжение экономических преобразований, усиление валютного курса и общего укрепления экономики. Гройсман считает, что успех реформ на макроуровне позволит справиться с прогнозной долговой нагрузкой 2019 года и последующих лет, когда Украине придется возвращать большую часть долгов.

«Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложении, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализацию уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся преданными курсу изменений для будущего государства и улучшения благосостояния граждан», — добавил Гройсман.

В свою очередь, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что пересмотр рейтингов является его заслугой.

«Главными факторами, отмеченными в отчете, является проведение инициированных нами структурных реформ, в частности, в газовом секторе, реформы публичных закупок, изменений в налогообложении и управлении НДС, и самое главное — мощная трансформация банковского сектора», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Стоит признать, что пересмотр рейтингов положительно отразился на рынке еврооблигаций, где уже зафиксирован рост цен на украинские бумаги, реструктуризированные при бывшем министре финансов Наталии Яресько.

Так, по словам исполнительного директора Международного Фонда Блейзера Олега Устенко, основной рост котировок наблюдается по бумагам, выпущенным в обмен на 20%-е урезание бондов.

«Речь идет о тех облигациях, оплата по которым будет идти с 2021 по 2040 годы и процент выплат по которым привязан к росту ВВП. Если раньше они торговались по 40 центов за доллар, то сейчас уже по 50 центов. И уже звучат оценки отдельных игроков, что эти ценные бумаги недооценены и должны стоить 80−90 центов за доллар», — сказал Устенко в интервью UBR.

Он пояснил, что рост цен, с одной стороны, вызван приближением сроков погашения украинских обязательств. С другой — на международных площадках заметно усиление уверенности инвесторов в сильных экономических перспективах Украины.

«Похоже, они уверены в том, что отсрочки выплат по нашему внешнему долгу не будет. Что наша экономика будет расти (пусть и медленно), и Украина будет платить по этим долгам. Не исключаю, что те, кто прогнозирует рост цен на наши бумаги, могут владеть информацией о том, что будет принято чисто политическое решение, и Украина получит финансирование», — добавил Устенко.

Действительно, украинская экономика уже пятый квартал демонстрирует рост внутреннего валового продукта. При этом 4 августа Киев выплатил Международному валютному фонду 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года. К тому же Европейская комиссия пообещала изучить украино-литовский проект «План Маршалла» для поддержки реформ на Украине. Разработанный литовцами план реформ предусматривает выделение ежегодно 5 млрд евро на поддержку реформ на Украине.

Тем не менее, этого может оказаться недостаточно для погашения внешних долгов. Сегодня украинские экономисты и политики стараются обходить в комментариях тему будущего возврата внешних долгов, которые достигли 80% украинского ВВП.

«80% внутреннего валового продукта равен внешний государственный долг. Это огромная нагрузка на нашу страну. Дефицит бюджета Пенсионного фонда — 5% ВВП», — сказал в июле 2017 года Гройсман, выступая в Лондоне.

По его словам, украинская экономика демонстрирует недостаточный экономический рост.

«По результатам второго квартала — 2,4% роста ВВП. То есть экономика растет. Но этого нам недостаточно. Наше задание — увеличить этот показатель», — сказал Гройсман 16 августа на селекторном совещании в Днепре.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценило размер выплат Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017−2020 годов в более чем в 20 млрд долларов, или около 21% ВВП в 2017 году. Агентство ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (2,6 млрд долларов) и в 2018 году (3,9 млрд долларов), учитывая средства официальных кредиторов, имеющиеся резервы иностранной и национальной валюты НБУ, а также способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках.

При этом S&P ожидает в этом году успешного размещения украинским правительством еврооблигаций, что позволит протестировать ситуацию на рынке. Агентство напоминает, что основная нагрузка на Украину ляжет в 2019 году, когда стране придется выплатить 7,5 млрд долларов, включая 1 млрд долларов USAID.

В то же время украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что отсутствие кредитов МВФ указывает на то, что США недовольны ходом реформ на Украине.

«И именно «вброс"-предупреждение в американские СМИ: Киев до конца года вряд ли получит новый транш МВФ. Формальная причина — медленные реформы. Но кому надо, тот сигнал из Вашингтона понял: Порошенко начинают «закручивать гайки»… Посмотрим, как поведет себя теперь Порошенко. Который понял, что в Вашингтоне не балуются. И ведь могут и за его оффшоры взяться», — писал 5 июля 2017 года на своей странице в Facebook Корнейчук.

Напомним, в августе Moody's повысило рейтинги Украины в украинской и иностранной валюте, а также эмитентов в иностранной валюте по финансированию инфраструктурных проектов (Fininpro) с Caa3 до Caa2. Как сообщалось, 12 мая 2017 году S & P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-B». Прогноз по долгосрочным рейтингам — «стабильный». Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне «uaBBB-».

Как сообщалось, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов. 11 марта 2015 года Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by. МВФ решил изменить предыдущую программу «стенд-бай» на «механизм расширенного финансирования» в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй — на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий — на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый — на 1 млрд долларов в апреле 2017 года. Украина рассчитывает получить в этом году еще два транша от МВФ.

По данным минфина, во втором квартале 2017 года ВВП Украины вырос на 2,4% по сравнению со вторым кварталом 2016 года. По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году — на уровне 3,2%, в 2019 году — на уровне 4%. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%.