Москва, 28 августа, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в свой список известного актера и руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта, соответствующая запись была внесена в базу ресурса 27 августа 2017 года.

Цуканов М.В Сайт Миротворец

Народного артиста РСФСР администрация сайта обвинила в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Российский культурный деятель обвиняется в том, что осуществлял гастрольную деятельность на территории «временно оккупированного Россией Крыма».

В качестве доказательства якобы совершенного преступления приводятся статьи с описанием пребывания Михаила Ширвиндта в Севастополе в феврале 2015 года.

«Ну, попал и попал. Что я могу сделать с ними?», — так артист прокомментировал журналистам RT факт занесения своего имени в базу этого сайта.

Напомним, сайт «Миротворец» является ресурсом украинских радикалов, в его базу помещаются лица, которые публично выражают свое несогласие с политикой властей Украины или посещают территорию Крыма. Посещение территории Крыма является самой частой причиной появлении имени публичного лица в списке ресурса.