Хьюстон, США, 28 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В городе Хьюстон (штат Техас, США) более 30 тыс. человек остались без крова в результате атаки урагана «Харви», обрушившегося на побережье штата 25 августа, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне представитель Федерального агентства по управлению в чрез­вы­чай­ных ситуациях.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия урагана в США

По его словам, до 50 округов штата пострадали от наводнений. Директор Национальной метеорологической службы уточнил, что в некоторых районах Хьюстона выпало до 30 сантиметров осадков, а в целом по округу — до 20 сантиметров.

«Мы наблюдаем катастрофическое наводнение», — сказал глава службы Луи Уччелини.

Ранее сообщалось, что жертвами наводнения стали три человека, не менее 10 жителей прибрежного города Гокпорт пострадали. На данный момент ураган ослаб до уровня тропического шторма, однако продолжаются осадки.

В штате Техас объявлен режим стихийного бедствия. В южных округах штата без электроснабжения остались 155 тыс. человек.

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По данным СМИ и экспертов, ущерб от сильнейшего за последние 12 лет урагана составит более $40 млрд, а восстанавливать разрушенные здания и инфраструктуру придется не один год.