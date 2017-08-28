Эль-Кувейт, 28 августа, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Российская сторона готова оказать содействие в решении конфликта между Катаром и другими странами Персидского залива. Об этом 28 августа заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он пояснил, что у Москвы установились добрые отношения со всеми сторонами конфликта. Инициатива Кувейта с точки зрения России заслуживает поддержки все тех, что способен оказать позитивное влияние на ситуацию вокруг Катара.

«Мы поддерживаем кувейтскую инициативу и не хотим ни с кем конкурировать, — отметил Лавров по итогам визита в Кувейт. — Мы будем готовы оказывать поддержку в формах, приемлемых для всех участников этой ситуации»

Глава МИД РФ добавил, что позиции России и Кувейта по международным вопросам очень близки, даже совпадают по принципиальным проблемам в регионе. Это относится к ситуации в Катаре, Сирии, Ливии и Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала визит главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в три ближневосточных государства. В период с 27 по 30 августа Лавров посетит Кувейт, ОАЭ и Катар.

В Эль-Кувейте Лавров встретился с эмиром Кувейта и провел переговоры с министром иностранных дел этой страны. В Абу-Даби ему предстоит беседа с наследным принцем ОАЭ, встречи с советником по вопросам национальной безопасности и министром иностранных дел. В Дохе Сергея Лаврова примет эмир Катара, также намечены переговоры с главой внешнеполитического ведомства и министром по делам обороны