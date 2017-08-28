Волгоград, 28 августа, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В Волгограде не утихают страсти по исчезающему с улиц города троллейбусу как виду транспорта. Очередной видеоролик, показывающий не с лучшей стороны автобусы, которые заменили в городе-герое часть маршрутных такси и троллейбусов, разместила в сети интернет инициативная группа «Электротранспорт Волгограда».

George Hodan Противогаз

На этот раз речь идёт об экологии. Авторы ролика отмечают, что с начала 2017 года концентрация выхлопных газов в Волгограде увеличилась в разы. Причиной тому они видят появление на улицах сотен автобусов, отравляющих воздух тоннами выхлопных газов, а также разрушение троллейбусной сети.

Автор видео — «Электротранспотр Волгограда»

«На улицах города больше 400 автобусов, из них 56% газовые и 44% дизельные. Сейчас в город завозят еще десятки дизельных автобусов. Автобусы стали дублировать троллейбусы и трамваи, в том числе метротрам. Закрыты троллейбусы в южных районах города. Всё это привело к катастрофическому загрязнению воздуха в городе», — утверждают горожане, призывая срочно принять меры и изменить ситуацию.

Для этого, по мнению инициативной группы, нужно прежде всего запретить автобусам и маршрутным такси дублировать электротранспорт, вернуть троллейбусы в южные районы города, а также построить новые троллейбусные линии в аэропорт и по улице Электролесовской и начать строительство третьей очереди скоростного подземного трамвая.

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«Иначе нас ждут будущее в противогазе и онкологические заболевания», — предостерегают горожане.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что власти Волгограда при внедрении новой транспортной схемы, которая была призвана значительно сократить количество маршрутных такси на улицах города, отмечали, что делают упор на электротранспорт, в городе заметно активнее развиваются автобусные перевозки. В южной части города были закрыты два троллейбусных маршрута, популярные маршруты троллейбуса 8 и 8а также канули в Лету.

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Теперь же, согласно сообщению городской администрации, комфортабельные автобусы заменят и троллейбусы маршрута №15а. Однако, как заверяют в мэрии, это будет временная мера — «на время реконструкции теплосетей», которая ведётся в Дзержинском районе города. Здесь одновременно с ремонтом котельной «ЖБИ» коммунальные службы должны будут переложить 820 метров магистрального теплопровода в микрорайоне «Семь ветров».

«В связи с тем, что коммуникации пролегают вдоль проезжей части бульвара 30-летия Победы, находящаяся под напряжением контактная троллейбусная сеть, не позволяет работать крупногабаритной спецтехнике в дневное время. Для оперативного проведения работ контактная троллейбусная сеть будет временно обесточена», — пояснили в горадминистрации.

На этот период электротранспорт заменят дополнительные муниципальные автобусы, которые пойдут по маршруту троллейбуса №15а. Весь подвижной состав оборудован мощными климатическими системами, контроль его движения будет осуществляться посредством спутниковой связи ГЛОНАСС.

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Масштабные работы по реконструкции теплосетей продлятся до 9 сентября. По окончании работ движение троллейбусов возобновится в прежнем режиме, утверждают в мэрии.