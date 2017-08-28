Махачкала, 28 августа, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Мэром дагестанского Буйнакска избран Исламудин Нургудаев, который месяц назад был назначен исполняющим обязанности градоначальника. Сегодня, 28 августа, состоялась сессия городского собрания, на которой рассматривался вопрос избрания главы города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Амир Амиров Исламудин Нургудаев

Кроме Нургудаева, на эту должность претендовали семь кандидатов. Конкурсная комиссия отсеяла четверых из них. Депутаты выбирали мэра из трех кандидатов — Исламудина Нургудаева, его заместителя Расула Ханова и экс-начальника ГИБДД Дагестана Расула Газимагомедова. В итоге все 18 присутствовавших на сессии депутатов единогласно проголосовали за Нургудаева.

Согласно действующему законодательству, выборы глав муниципалитетов в Дагестане проходят с активным участием администрации главы и правительства республики. Глава района или города избирается собранием депутатов муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Сама же конкурсная комиссия наполовину формируется из назначенцев главы республики, а на другую половину — из назначенцев представительного органа (собрания депутатов) муниципалитета. Конкурсная комиссия может отсеять неподходящих кандидатов.

Исламудин Нургудаев — вице-президент Федерации бокса Дагестана, гендиректор ООО ТСФ «Медик». В сентябре 2016 года он был избран депутатом Народного собрания от Буйнакска по спискам партии «Справедливая Россия».

Предшественник Нургудаева на этой должности Закарья Амиров руководил городом чуть больше полутора лет. Он возглавил город в начале 2016 года. Это время сопровождалось публичными акциями протеста жителей в городе. Часть горожан объявила голодовку в знак протеста против итогов выборов в Народное собрание, которые состоялись в сентябре 2016 года.

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В ноябре 2016 года входе Налогового форума в Махачкале глава Дагестана раскритиковал работу администрации Буйнакска, после чего Амиров вступил с ним в публичную перепалку. Как сообщает газета «Черновик», с этого момента на главу Буйнакска оказывалось политическое давление с целью вынудить его уйти с работы. Однако, тот отказывался и, более того, заключил союз со своим прежним политическим противником Османом Османовым, который тоже претендовал на кресло мэра в 2015 году. Союз оказался недолгим. В конце июля Амиров написал заявление о добровольном сложении полномочий, передав должность Нургудаеву.