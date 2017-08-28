Ярославль, 28 августа, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области вышел в свет тридцатый номер журнала «Углече Поле», который посвящен 50-летию маршрута «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в редакции журнала.

Журнал «Угличе поле»

Тиражом в 3000 экземпляров журналисты на 276 страницах рассказали о ярославских городах туристического маршрута. Впервые номер журнала был посвящен сразу нескольким городам.

Отправной точкой издания юбилейного выпуска, по словам главного редактора «Углече Поле» Алексея Суслова, стало 50-летие туристического маршрута «Золотое кольцо России». Однако в журнале рассказывается и о тех городах, которые не входят в основной маршрут. В итоге получился своеобразный авторский путеводитель по городам Ярославского края, собравший воедино наиболее интересные факты, основанные на уникальных архивных материалах, из истории и культуры каждого из них.

«Под влиянием новых туристических идей и проектов, рождённых в нашей области в последнее время, мы попробовали придумать своё кольцо — ярославское. Мы взяли исторические города: Углич, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Данилов, Любим, Пошехонье, Рыбинск, Романов-Борисоглебск и Мышкин. У постоянного автора нашего журнала профессора Евгения Ермолина родилось оригинальное название для этих городов — «Ярославское Десятиградье», в греческом варианте — «декаполис». О каждом из них как об удивительном городском организме со всеми историческими перипетиями, памятниками культурного наследия, славными горожанами и пишут наши замечательные авторы», — сказал Алексей Суслов.

Угличская презентация открыла череду предстоящих встреч с любителями «Углече Поля» в других городах «Верхневолжского декаполиса».