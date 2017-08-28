Красноярск, 28 августа, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В Красноярске выясняют причины страшного пожара в частном пансионате для престарелых, унесшего жизни трёх человек. Возбуждено уголовное дело («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС России, по факту случившегося «необходимы экстренные решения», так как «безнадзорность частных соцобъектов заканчивается трагически».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

В СРЦ МЧС рассказали, что престарелых, малоподвижных людей пожарные выносили буквально на руках. Спастись самостоятельно старики бы не смогли, а троим представителям персонала это было явно не под силу. В общей сложности эвакуацией занимались 55 человек — пожарные, муниципальные спасатели, очевидцы.

Согласно реестру министерства социальной политики региона, расположенный практически в центре Красноярска пансионат числился как частный жилой дом. Первый этаж трёхэтажного здания был выполнен из кирпича, второй и третий — из бруса.

В ведомстве привели отзыв из соцсетей, который, вероятно, может прояснить ситуацию по деятельности данного пансионата: «Нахожусь в смятении… В пансионате работает В.Е. поваром, она же санитарка, она же медсестра. Меня очень удивило, когда узнала, что человек без медицинского образования…».

В МЧС уточнили, что частные домовладения неподконтрольны органам государственного пожарного надзора без разрешения самих собственников или без жалоб со стороны. А жалоб ни от соседей, ни от постояльцев, ни от их родственников, ни от очевидцев не поступало.

«Мы столкнулись с проблемой неучтённых объектов социального назначения. Данного объекта нет в планах проверок надзорных органов МЧС России. На объект не разработан документ предварительной планировки, планировка данного объекта нетиповая, а незнание планировки существенно увеличивает время поиска людей, чтобы помочь им. Есть необходимость уточнить и другие вопросы, касающиеся должной защиты объекта с массовым пребыванием людей, тем более, маломобильных людей», — сказал замначальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев. По его словам, это касается и частных детсадов, располагающихся в жилых городских высотках либо в частных домовладениях.

Властям региона в ведомстве предложили заняться легализацией работы подобных социальных учреждений и тщательно контролировать их деятельность.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жертвами пожара в красноярском доме престарелых на улице Авиационной, произошедшего 28 августа, стали три человека. Несколько десятков человек вывели из горящего здания.

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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что в причинах пожара будет разбираться специальная комиссия, которая также «сделает ряд других выводов»: «Возможно, потребуется усиление внимания к таким учреждениям со стороны полиции, правоохранительных и надзорных органов. Подобные услуги должны оказываться в исключительно безопасных условиях».